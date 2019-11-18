DHA YURT BÜLTENİ-11

Feci kazanın yeni görüntüsü ortaya çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Nazik Daban'ın (66) yolun karşısına geçmek isterken, motosiklet çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Çarpmanın şiddetiyle karşı şeride geçen kadını başka bir aracın ezdiği iddialarının ise doğru olmadığı belirlendi.

Kadıpaşa Mahallesi Keykubat Bulvarı üzerinde dün saat 13.30 sıralarında meydana gelen kazada, Burak H.D.'nin (32) aşırı hızla ilerlediği 07 HRC 84 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Nazik Daban'a çarptı. Kazanın şiddetiyle önce refüjde bulunan direğe çarpan Nazik Daban, ardından da karşı şeride fırladı. Gelen araçlar ise yerde hareketsiz kalan Nazik Daban'ın üzerinden geçmemek için güçlükle durabildi. Dengesini kaybederek metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü Burak H.D. ise yaralandı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Nazik Daban'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı motosiklet sürücüsü Burak H.D. ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Nazik Daban'ın cansız bedeni savcılık ve polis incelemelerinin ardından Alanya Belediyesi Mezarlığı morguna götürüldü. Nazik Daban'ın cenazesi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

OTOMOBİL ÇARPMAMIŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak, motosikletin çarpması sonrası karşı şeride geçen Nazik Daban'ın üzerinden bir otomobilin geçtiği iddiasını da araştırdı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Nazik Daban'ın üzerinden herhangi bir aracın geçmediğini, seyir halindeki araçların kadına çarpmamak için güçlükle manevra yaparak durabildiğini belirledi. Polis kazayla ilgili soruşturmasını sürdürürken, yaralı motosiklet sürücüsü Burak H.D.'nin de hastanede tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

KAZA ANI KAMERADA

Diğer yandan kaza anı yakındaki bir güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Görüntüde yolun karşısına geçmeye çalışan Nazik Daban'a hızla gelen motosikletin çarptığı yer aldı. Kazanın şiddetiyle havalanan kadının direğe çarptıktan sonra karşı şeride düşüp, yerde hareketsiz kaldığı anlar görüldü. Olayı fark eden diğer sürücülerin ise kadına çarpmamak için güçlükle manevra yaptıkları görüntülere yansıdı.

Görüntü Dökümü

-------------

Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri

Olay yerinden görüntüler

HABER: Engin ANAK- KAMERA: ALANYA (Antalya),

============================

İMO Başkanı Çeliktürk: Caminin iskele projesi ve ruhsatı yok

Gaziantep'te cami inşaatında kubbeye beton dökmek için kurulan iskelenin çökmesi ile enkaz altında kalan ve 33 saat sonra cansız bedenine ulaşılan mühendis Korkut Küçükcan için İnşaat Mühendisleri Odası'nda (İMO) basın toplantısı düzenlendi. İMO Başkanı Gökhan Çeliktürk, "Türkiye'nin 2'nci en büyük camisi olarak yapımına başlanan Akkent Cami inşaatının statik projesi, iskele projesi ve ruhsatı yok" dedi.

Akkent Mahallesi'nde yapımı devam eden cami inşaatında kubbeye beton dökmek için kurulan ahşap iskele, Perşembe günü çöktü. Bu sırada güçlendirme projesi kapsamında ölçü almak için inşaatta bulunan mühendis Korkut Küçükcan, enkaz altında kaldı. Başlatılan çalışmalarda 33 saat sonra Küçükcan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Küçükcan için bugün İnşaat Mühendisleri Odası'nda meslektaşları tarafından basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda söz konusu inşaatın yapısının kaçak olduğunu ifade eden İMO Başkanı Gökhan Çeliktürk, "Türkiye'nin ikinci en büyük camisi olarak yapımına başlanan Akkent Cami inşaatının statik projesi, iskele projesi ve ruhsatı yok. Hatta cami inşaatı yapılan alanın, cami olarak imar tadilatı olmadan inşaata başlandığı, inşaata başladıktan yıllar sonra imar tadilatının yapıldığı kamuoyunca bilinmektedir. Herhangi bir projesi olmayan inşaata nasıl başlandı ve neye göre devam ettirildi? Türkiye'de camilerin ruhsatsız hatta projesiz yapıldığı ile ilgili genel bir kanı var. Ancak bu durum mühendislik bilimini ve insan hayatını hiçe sayan bir uygulamadır. Çoğu zaman bu tip cami projesinin enini boyunu biraz değiştirerek inşaat yapıldığı bilinmektedir. Belediyeler, cami ve bunun gibi bağış yapılan sosyal inşaatlarda ruhsatlara önem vermiyor, proje istemiyor. Bu çok yanlış, yanlış olduğu kadar da tehlikeli bir durumdur. İnşaatı ister kamu kurumu yapsın, isterse de özel sektör yapsın her ikisi de aynı muameleye tabi tutulmalıdır. Belediyeler, kamu kurumları, kurallara uyma konusunda örnek olmalıdır. Ruhsatsız yapıya müsaade etmemelidir" dedi.

'ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI EKSİKTİ'

Olayın ardından enkaz altında kalan mühendis Korkut Küçükcan'ı bulmak için başlatılan arama çalışmalarında koordinasyon eksikliği olduğunu da savunan Çeliktürk, şunları söyledi:

"Ortada ciddi bir koordinasyonsuzluk ve bilinçsizlik vardı. Lider eksikliği vardı. Bu nedenle o iskelenin altında hepimiz kaldık. Gaziantep arama kurtarma çalışmalarında sınıfta kaldı. Acilen arama-kurtarma görevi olan kurumlar, meslek odaları ve sivil toplum örgütleri bir araya gelerek, olası bir afette acil eylem planı üzerinde çalışmalara başlamalıdırlar. İnşaat Mühendisleri Odası olarak bu organizasyonda yer alacağımızı burada belirtmek isteriz. AFAD, UMKE, itfaiye, belediyeler gibi arama kurtarma faaliyeti görevi olan kurumların, bu tür afet olaylarına ne kadar hazırlıksız olduğunu anladık. Görgü tanıklarının bizleri yönlendirdiği konum ile Korkut Küçükcan kardeşimizin cansız bedenine ulaşıldığı yer arasındaki mesafenin çok fazla olduğuna şahit olduk. Görgü tanıkları bizleri yanlış yönlendirmiştir ve sorgulanmaları gerekmektedir. Özellikle görgü tanıklarının yönlendirdiği konumda belirli bir mesafe alındıktan sonra, hatta tüm çalışmanın başladığı andan itibaren caminin 4 tarafından çok daha fazla ekiple çalışma yapılmaması Korkut Küçükcan kardeşimize ulaştığımız süreyi fazlasıyla uzatmıştır. Ayrıca Korkut Küçükcan kardeşimizin cansız bedenine ulaşıldıktan sonra Umke'nin kan grubu belirli kan torbalarıyla orada beklerken kendisinin yaşadığı ile ilgili bilginin paylaşılması, valiliğin bile yanlış yönlendirilmesi, ailenin vefat haberini hastanede öğrenmesi gerekliliği ile ilgili bir kararsa bile çok yanlıştır ve herkesi o gece en derinden yaralayan hadiselerden bir tanesidir. Alınan bilgilere göre şantiye alanının tahliyesinin, meslektaşımız Korkut Küçükcan'ın enkaz altından çıkarıldıktan sonra durdurulduğu görülmektedir. Enkaz altında başka vatandaşlarımız da olabilir. Acilen arama kurtarma çalışmalarının devam ettirilmesi gerekmektedir."

İMO'DAN SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

İMO Başkanı Gökhan Çeliktürk, seminer salonuna Korkut Küçükcan'ın isminin verildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Şube yönetim kurulu olarak, şubemiz binasında bulunan anma töreninin yapılmış olduğu seminer salonuna merhum meslektaşımız, arkadaşımız, canımız, kardeşimiz Korkut Küçükcan'ın adının verilmesi ile ilgili oy birliği ile karar almış bulunmaktayız. Artık Korkut Küçükcan'ın adı bizimle yaşayacak. Diğer taraftan İMO Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu olarak bugün sabah saatlerinde Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, üyemiz Korkut Küçükcan'ın hayatını kaybettiği vahim olay ile ilgili suç duyurusunda bulunduk. Yaşanan ölümlü olayın sorumlularının ortaya çıkarılması ve en ağır şekilde cezalandırılması en büyük beklentimizdir."

Görüntü Dökümü

-------------

-Toplantıya katılanlar

Gökhan Çeliktürk'ün konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA

=======================

TÜM-İŞ Genel Başkanı: Açığa alınan personel görevini iyi yapıyor

TÜM İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜM-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Şahin, Kayseri'de zihinsel engelli M.A.'ya rehabilitasyon merkezinde kötü muamelede bulunduğu gerekçesiyle açığa alınan personelin işini iyi yaptığına inandığını söyledi. Şahin, "Olayda çocuğa tekme atılmasını tasvip etmiyoruz; ama gayet normal olan olay anormalmiş gibi yansıtılıyor" dedi.

Geçen Salı günü 75'inci Yıl İstikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde meydana gelen olayda arkadaşları ile voleybol oynamasına izin verilmeyince bahçede oturup, ağlayan yüzde 60 engelli M.A., beden eğitimi öğretmeni K.K. ve görevliler tarafından darbedilerek, karga tulumba tutularak pencereden binaya sokuldu. Olayla ilgili Valilik soruşturma başlatırken, öğretmen K.K. ve kurum müdürünün de aralarında bulunduğu 6 kişi açığa alındı.

TÜM-İŞ GENEL BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Merkezi Kayseri'de bulunan TÜM-İŞ Konfederasyonu'nun Genel Başkanı Mahmut Şahin, olayın gerçekleştiği rehabilitasyon merkezi önünde açıklama yaptı. Şahin, olayın arka planı bilinmeden karalamalar, iftiralar, hakaretler yapıldığını savunarak şöyle dedi:

"Olayın iç yüzünü bilmeden, sanki ülkemizde hiçbir ailede çocuk dayak yemiyor, gayet iyi bir ortamdayız, kadına şiddet yok bu ülkede. Bu rehabilitasyon merkezinde sıkıntılı çocuklar kalıyor. Sorunlu çocuklara burada anne ve babalar bakıyor. Buradaki çalışanlar, o çocukların altını temizliyorlar, o çocukların kişisel temizliklerini yapıyorlar. Olayda çocuğa tekme atılmasını tasvip etmiyoruz; ama gayet normal olan olay anormalmiş gibi yansıtılıyor. Etrafta, çalışanların işten çıkarılması isteniyor. Burada kalan sıkıntılı çocuklardan yediği yumrukla kaşı yarılan anneler var, bu çocukların tekmesiyle kaburga kemiği kırılıp, hastanede yatan anneler var. Bu durumu kim biliyor? Kaş yapayım derken göz çıkarılıyor. Burada görevden alınan anne ve babaların görevlerini en iyi şekilde yaptığına inanıyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olayın yaşandığı rehabilite merkezinden görüntü

- Mahmut Şahin açıklaması

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,