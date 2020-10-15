DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 11

15.10.2020 14:28
DHA YURT BÜLTENİ - 11, System.String[]

Sahte etil alkolleri, dezenfektan yazılı kolilerle getirmişlerİZMİR'de, üst üste gelen sahte içki ölümlerinin ardından Çiğli ilçesinde bir depoya düzenlenen baskında ele geçirilen yaklaşık 5 ton sahte etil alkolün, şüphe çekmemek için İstanbul'dan İzmir'e, dezenfektan yazılı kolilerle...

Sahte etil alkolleri, dezenfektan yazılı kolilerle getirmişler

İZMİR'de, üst üste gelen sahte içki ölümlerinin ardından Çiğli ilçesinde bir depoya düzenlenen baskında ele geçirilen yaklaşık 5 ton sahte etil alkolün, şüphe çekmemek için İstanbul'dan İzmir'e, dezenfektan yazılı kolilerle getirildiği ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ile mücadele kapsamında, İzmir'de etil alkol dağıtımı yapan bir şüpheliyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, H.G. isimli şüpheliyi takibe aldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, şüphelinin Çiğli ilçesinde bir depoya geldiği saptandı. Bunun üzerine, operasyon başlatan ekipler, geçen pazartesi günü söz konusu depoya baskın düzenledi. Depoda ve bir araçta yapılan aramada 5 litrelik bidonlar halinde 5 ton etil alkol ele geçirildi. Ayrıca, İzmir'de etil alkolün dağıtımında kilit isim olduğu öğrenilen H.G. isimli şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan H.G.'nin içinde sahte etil alkol bulunan araçla dağıtım yaptığı öğrenildi. Depoda ayrıca çok sayıda aroma, etiket ve bidon kapağı bulundu. Ele geçirilen yaklaşık 5 ton etil alkol ile diğer malzemelere el konulurken, geçen salı günü adliyeye sevk edilen H.G., diğer 9 kişiyle birlikte tutuklandı.

DEZENFEKTEN YAZILI KOLİLERLE GETİRİLDİLER

Polisin yaptığı çalışmada, sahte etil İstanbul'da üretildiği ve kamyonla İzmir'e getirildiği anlaşıldı. 5'er litrelik bidonların, olası trafik denetimlerinde şüphe çekmemek için üzerlerinde dezenfektan yazan kolilere yerleştirildiği tespit edildi.

İstanbul, Alkol, Çiğli, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

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