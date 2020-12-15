İzmir'de terör propagandası ve uyuşturucu şüphelisi yakalandı - Son Dakika

İZMİR'in Konak ilçesinde, terör örgütü propagandası yapmak ve uyuşturucu satmak suçlarından aranan 1 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri,, PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütü propagandası yapmak ve uyuşturucu satmak suçlarından aranan B.A.'nın yerini tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin Kuruçay Mahallesi'nde bir evde olduğu belirlendi. Adrese düzenlenen operasyonda B.A. gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.