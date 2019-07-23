DHA YURT BÜLTENİ - 20

Kemer'de tur otobüsü şarampole yuvarlandı: 41 yaralı (2)- Yeniden

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan tur otobüsünün şarampole devrildiği kazada 38'i Polonyalı 41 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında, Kumluca- Kemer yolunun Tekirova Mahallesi'ne bağlı Köpeksolutan mevkisinde meydana geldi. Mehmet Turan yönetimindeki 06 DD 6645 plakalı tur otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesinin ardından yoldan çıkarak, yaklaşık 20 metrelik şarampole yuvarlandı. Can pazarının yaşandığı kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Kazayı görüp duran diğer araçlardakiler de yaralıların yardımına koştu. Yaralılar, jandarma, sağlık, AFAD, bölge trafik ve Orman İşletme Şefliği ekiplerinin çalışmasıyla uçurumdan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 38'i Polonyalı 41 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek, tedaviye alındı. Yaralılardan 3'ü ayaktaki tedavilerinin ardından otele dönerken, diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği belirtildi. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Diğer yandan şarampole uçan otobüsün altında kalanlar olabileceği ihtimali de dikkate alınarak, çalışma yapıldı. İki vinç yardımıyla kaldırılan otobüs, uçurumdan çıkarıldı. Daha sonra ekipler kaza noktasını kontrol etti. Yapılan incelemede bölgede kimsenin bulunmadığı anlaşıldı.

Otobüsün kaldırılması sırasında karayolundaki trafik durduruldu. Yaklaşık 45 dakika her iki yönden de araç geçişine izin verilmedi. Otobüsün kaldırılmasının ardından karayolundaki ulaşım da normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Otobüsten detay

Yoldan detay

Polislerden detay

Kanlık kıyafetli rehberden detay

Rehberin ambulansa binmesi

Ambulansın gidişi

Otobüsün kaldırılması

Jandarma ve AFAD ekiplerinin olay yerini kontrol etmesi

Haber-Kamera: Levent YENİGÜN/ KEMER(Antalya),

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Bin yıllık Akdamar Kilisesi'nde 360 derece 'Sanal Tur'



CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı, eşsiz Anadolu mirasını zaman ve mekan kısıtından çıkararak tüm dünyaya tanıtma girişiminin bir parçası olarak 1100 yıllık Akdamar Kilisesi'ne özel bir web sitesi hazırladı. Türkçe, İngilizce ve Ermenice olmak üzere 3 farklı dilde kapsamlı bilgi ve görsel materyaller sunan 'www.akdamarkilisesi.gov.tr' ziyaretçilere açıldı.

Kültürel ve açık hava müze konumundaki tarihi eserlerin ve müzelerin ziyaretçileri ile dijital ortamda buluşmasına yönelik çalışmalar tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önem kazanıyor. Teknolojiden yararlanılarak özenle yapılan çalışmalar sayesinde oluşturulan site ile pek çok doğal ve tarihi güzellik, fiziksel olarak görme imkanı olmayan kişilerle buluşuyor. Gelişmiş görüntüleme teknolojileri kullanılarak hazırlanan VR videolar ve 360 derecelik fotoğraflar, ziyaretçilerine tarih ile doğanın eşsiz uyumuna yakından tanık olma hissi veriyor. Kilisenin rölyef ve freskleri, çevresini kuşatan badem ağaçlarının beyaz çiçekleri ve Van Gölü'nün kendine has maviliği, tarihi mekanın ilahi atmosferini ziyaretçilerine taşıyan görsel güzelliklerden bazılarını oluşturuyor. Bunun yanı sıra Akdamar'ın eşsiz doğası İzzet Keribar'ın objektifinden ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

ALTUN: KÜLTÜREL MİRASA ÖNEM VERİYORUZ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, projeye ilişkin açıklamasında, Türkiye'nin sahip olduğu zengin kültürel mirasın korunması ve bilinirliğinin artırılması amacıyla çok yönlü araştırma ve tanıtım faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.

Altun, bu kapsamda Hristiyan aleminin, özellikle de Ermeni halklarının önemli bir inanç merkezi olan Akdamar Kilisesi'ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle tarih bilinci ve kültürel mirası koruma ahlakıyla sahip çıktıklarını ifade etti.

'AKDAMAR, İNANÇ TURİZMİ AÇISINDAN TÜRKİYE'NİN GÖZDESİ OLACAK'

Bu çalışmalarının ilk adımını, tanıklık ettiği dönemlerin kültürel yapısının yanı sıra sanat ve inanç anlayışı hakkında da önemli ipuçları veren Akdamar Kilisesi ile attıklarını belirten Altun, devletin bu konuya verdiği önem, gösterdiği ilgi ve gerçekleştirdiği yatırımlar sayesinde hem adanın ve hem de tarihi kilisenin inanç turizmi açısından Türkiye'nin en gözde ziyaret beldelerinden biri haline geldiğini dile getirdi.

ALTUN: DOSTLUK KÖPRÜSÜNÜ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Ülkenin diğer ortak kültür hazinelerine de sahip çıktıklarını ve bunu sürdüreceklerini anlatan Altun, "Anadolu farklı kültür ve inançların bir mozaiği. Ermeni cemaati de bu mozaiğin bir parçası. Yüzyıllardır bir arada yaşayarak kurduğumuz dostluk köprüsünü her boyutta güçlendirmeye ve dünyaya örnek olmaya devam edeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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360 derece sanal tur

(Drone görüntüleri)

Türkçe ve yabancı dillerde Akdamar Kilisesi

Van Gölü ve adadan görüntü

Genel ve detaylar

Haber: VAN,

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Bursa'da Arap atları açık artırmayla satıldı

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi'nde 69 safkan Arap atı görücüye çıktı. Yapılan açık artırmada Sararhan isimli tay 360 bin TL'ye satıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan Hara'da, Sultansuyu Tarım İşletmesinde yetiştirilen Arap Yarış Tayları satışa çıkartıldı. Toplam 69 taydan 67'sinin satıldığı açık artırmalarda Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 4 milyon 848 bin TL gelir elde etti. Açık artırmada Sararhan isimli tay Salih Doğan tarafından 360 bin TL'ye satın alındı. Issız Kule isimli tayın 235 bin TL'ye Fema Hayvancılık'a satıldığı açık artırmada, Dervişbey isimli tay ise 200 bin TL'ye Mücahit Yıldızhan tarafından satın alındı. Açık artırmada en düşük tay 11 bin TL'ye satılırken, 2 tay ise alıcı bulamadı. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 1 yaşındaki dişi taylardan 296 bin TL, 2 yaşındaki dişi taylardan 992 bin TL, 1 yaşındaki erkek taylardan 563 bin TL, 2 yaşındaki erkek taylardan ise 2 milyon 997 bin TL gelir elde etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Tay satışlarından detaylar

-Açık artırmadan detaylar

-Alıcılardan detaylar

Haber-Kamera: Yasin KESKİN/ KARACABEY(Bursa),

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Hatay'da 80'inci yılda 80 metrelik künefe



HATAY'ın Anavatan'a katılışının 80'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Antakya Merkez Atatürk Parkı'nda künefe şöleni yapıldı. Şölende pişirilen 80 metre uzunluğundaki künefe, vatandaşlara ikram edildi.

Hatay'ın Anavatan'a katılışının 80'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında künefe çevirme yarışmasının da yapıldığı etkinliğe Hatay Vali Yardımcı Nursal Çakıroğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Hasan Kaya, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur ve vatandaşlar katıldı.

DÜNYANIN EN UZUN KÜNEFESİ

Künefe şöleninde pişirilen 80 metrelik künefe için 850 kilo tel kadayıf, 650 kilo künefe peyniri, 325 kilo tereyağı, 300 kilo şeker ve 50 kilo Antepfıstığı kullanıldı. 80 metre ile dünyanın en uzun künefesi olma özelliğine sahip künefenin hazırlanmasında 15 personel bir hafta boyunca çalıştı. Konu ile ilgili açıklama yapan künefe ustası Mehmet Kürşat Bayraktar, dünyanın en uzun künefesini yaptıklarını ve bunun artık kendilerinde geleneksel hale geldiğini söyledi. Pişirilen künefe, kent protokolü tarafından etkinliğe katılan vatandaşlara dağıtıldı.

KÜNEFE ÇEVİRME YARIŞMASINDA 20 KİŞİ YARIŞTI

Etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen künefe çevirme yarışmasında 20 kişi, hünerlerini sergiledi. Yarışma, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın künefe çevirmesiyle başladı. Yarışmada akrobatik hareketlerle künefe çeviren ve havada iki takla attıranlara 10 puan verildi. Yarışmanın sonunda en iyi künefe çevirene çeyrek altın, ikinci ve üçüncüye de hediye çeki verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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80 metrelik künefeden genel ve detay görüntüler

Personellerin künefeyi hazırlamasından detay görüntü

Künefe ustası Mehmet Kürşat Bayraktar ile röp.

İl protokolünün künefe dağıtımı

Künefe atma yarışmasından genel ve detay görüntüler

HBB Başkanı Lütfü Savaş'ın başlangıç künefesini atması

-Jüriden detay görüntü

-Yarışmacılardan detay görüntüler

-Künefe atma yarışmasında dereceye girenlere ödül verilmesi

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARAÇAY/ HATAY,

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