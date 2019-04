Dha Yurt Bülteni -3

Kamışlı'da ABD konvoyu hareketliliği Mardin 'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye 'nin Haseke'ye bağlı Kamışlı ilçesinde, ABD'nin gönderdiği belirtilen 300 araçlık konvoy hareketliliği gözlendi.Nusaybin'in karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde dün gece saatlerinde ABD konvoyu siren çalarak giderken görüntülendi. Irak yönüne hareket eden 300 araçlık konvoyda, TIR'lar üzerinde zırhlı araçlar, iş makineleri, midibüs, akaryakıt tankeri gibi araçlar yer aldığı görüldü. Konvoyun geçişi sırasında Nusaybin ilçesinden görüntülenirken, konvoy bir süre sonra gözden kayboldu. Platform üyeleri İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ile görüşerek genç kız için Farabi Anadolu Lisesi 'ndeki İngilizce ve Almanca derslerine girmesi için izin aldı. Derya Sevgeç her iki derse girmek için okula gitti. İlk olarak genç kıza okulun formalarından verildi. Zilin çalması ile İngilizce dersine giren Derya Sevgeç, kendisinin de ismi okunarak yoklama yapıldı. Ders arasında kantinden alışveriş yapan Derya Sevgeç, tüm günü okulda geçirdi. Derslerin sonunda ise Derya Sevgeç'e karne ve takdir belgesi verildi.Temsili karne törenin sırasında öğretmenleri Derya Sevgeç'in yakasına Atatürk ve Türk Bayrağı rozeti takınca sınıfa hitaben, "Atatürk size okuyun dedi" diye seslendi. Derya Sevgeç'in sınıfa seslenmesinin ardından öğretmenleri gözyaşlarını tutamayarak 10. Yıl Marşını söyledi.Okulda çok mutlu olduğunu söyleyen Derya Sevgeç, "Çok mutluyum. Almanca ve İngilizce derslerine girdim. Bu benim en büyük hayalimdi. Birde evim olmasını istiyorum. Bana ait bir ev olsun diye uğraştım ama olmuyor. Hep önüme engeller çıkıyor. Artık çok yoruldum. Burada okumak isterdim" dedi.Düzce Sevdalıları Platformu Başkanı Raşit Kurt, "Kızımızın bizden isteği vardı. Hayatında hiç okula gitmemişti. Bizde hayalleri gerçek olsun, kızımız okula gitsin ve 1 günde olsun mutlu olsun istedik. Sağ olsun İl Milli Eğitim müdürümüz, okul müdürümüz ve öğretmenlerimiz yardımcı olsunlar" dedi.Farabi Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Ablak, Derya Sevgeç'in kendilerine çok şey öğrettiğini belirterek,"Derya bize çok şey öğretti. Hayalin gücünü öğretti. Her şey hayalle başlıyor. Derya bugün bize öğrenci olmayı, umutlu olmayı, hayal ettiğimizde nelerle karşılaşacağımızı öğretti. Verdiği mesajlar gerçekten ders kitaplarımızı destekler mahiyette, değerler eğitimine bugün çok büyük bir katkı sağladı. Bu anlamda bu olaya ortak olan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Gökmen, daha sonra kendi eliyle pişirdiği kebapları, işçilerine ve ailelerine ikram etti.1908 yılından beri Adana'da hizmet veren Tarihi Kazancılar Kebapçısı Süleyman Gökmen, yeni açtığı şubesinin inşaatında çalışan işçileri unutmadı. 1970 yılında Batman 'dan Adana'ya gelen ve bulaşıkçı olarak girdiği kebapçının patronu olan Gökmen, işyeri sayısını 4'e çıkarıp 150 kişiye iş imkanı sundu. Seyhan ilçesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde yeni şube açan Gökmen, işyerinin inşaattında çalıştırdığı işçilerini unutmadı. Kebapçının açılış kurdelasını çalıştırdığı işçilerine kestiren Gökmen, daha sonra ocağa geçip eliyle pişirdiği kebapları işçi ve ailelerine ikram etti. Gökmen'e teşekkür eden işçiler, "Biz buranın boya, tesisat ve yıkım işlerinde çalıştık. Patronumuz bizi unutmadı, ilk açılışta bizi davet etti. Allah razı olsun, iyiki var" dedi. İşletmeci Süleyman Gökmen ise, "Geldiğimiz noktada en büyük destekçilerimiz beraber ekmek yediğimiz personelimiz. Onların hakkını ödemeyeyiz, emekleri olan restoranımızda yemeklerimizi yedik, açılışımızı yaptık. Birlikteliğimiz ömür boyu devam edecek" diye konuştu. Dün saat 17.00'de Ardahan Adliyesine giderek Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Barış Durgun'dan mazbatasının alan CHP'li Belediye Başkanı Faruk Demir, daha sonra belediye binasına geçerek AK Partili Faruk Köksoy 'dan görevi devraldı. Devir teslim töreni ardından kutlamaların yapıldığı Milli Egemenlik Parkına geçen yeni başkan Faruk Demir, kendisini bekleyen kalabalığa seslendi. Demir, "Farklı bir belediyecilik anlayışıyla hizmet edeceğiz. Baharınız hayırlı olsun. Elimden tutun Ardahan'ı yeni bir vizyonla, aşın, işin her kesin karnı tok, sırtı pek, kendi kaynaklarıyla yetinen bir Ardahan yapalım. Siz görevinizi yaptınız beni seçtiniz, şimdi görev sırası bende. Ben sıradan biri değilim, sıradan bir belediyecilik yapmayacağım. Bizim derdimiz koltuk, makam değil. Şimdi derdimiz Ardahan'ı bir makama çıkarmaktır" dedi.Türk Halk Müziği sanatçısı olan başkan Faruk Demir konuş sonrası hemşehrilerine mini bir konser verdi. Başkan Demir ilk konserinde toplanan kalabalığa 'Sarı Saçlım Mavi Gözlüm' ve 'Ben yoruldum Hayat' şarkılarını seslendirdi. Vatandaşlar tarafından coşkuyle izlenen Faruk Demir, daha sonra tören alanını dolduranlarla halay çekti.