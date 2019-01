Dha Yurt Bülteni-5

1)EŞİNİ ELİNDEN BIÇAKLAYIP, 5 AYLIK KIZINI REHİN ALDI



Konya'da vatani görevini yaptığı birliğinden izne gelen Abrürrezzak G. (21), kendi annesiyle sık görüştüğü iddiasıyla tartıştığı aynı yaştaki eşi Dilan G.'yi elinden bıçakladı. Eve gelen polislere teslim olmak istemeyen Abrürrezzak G., 5 aylık kızı G.G.'yı rehin aldı. İkna edilen Abrürrezzak G., polise teslim oldu. Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akifpaşa Mahallesi Küçükağa Sokakta meydana geldi. Abrürrezzak G., eşi Dilan G.'ye kendi annesiyle sık sık telefonla görüştüğü için tepki gösterdi. Eşinin de tepki göstermesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Abrürrezak G., eşi Dilan G.'yi elinden bıçakla yaraladı. Yaralı Dilan G., evden kaçıp komşularına sığındı. Genç kadın ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. İhbar üzerine eve gelen polise teslim olmak istemeyen Abrürrezzak G., kızı G.G.'nin boğazına bıçağı dayayıp rehin aldı. Abrürrezzak G., polisin iknası sonucu teslim oldu. Babasının elinden alınan minik bebekte sağlık kontrolü için annesinin bulunduğu hastaneye götürüldü. Ardından da annesine teslim edildi. Gözaltına alınan Abrürrezzak G.'nin eşiyle kaçarak evlendiğini ve 'yaralama' suçundan kaydı bulunduğu ve daha önce de kayınvalidesinin evini silahla basıp, tehdit ettiği ileri sürüldü.



2)DONAN NEHİRDEKİ KÖPEĞİ ÇIKARAN İTFAİYECİLER: BİR CAN KURTARIYORSAK NE MUTLU BİZE



Sivas'ta buz tutan Kızılırmak'ta mahsur kalan Rottweiler cinsi köpeği kurtaran itfaiye eri Mehmet Toy, "İnsan olsun, hayvan olsun bir can kurtarabiliyorsak ne mutlu bize" dedi. Köpek, tedavisinin ardından sahibine teslim edildi. Sivas'ta uzun süredir sıfırın altında seyreden hava sıcaklıkları nedeni ile Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak buz tuttu. Önceki gün, buzlu alandan geçmek isteyen bir köpeği, buzun kırılmasıyla mahsur kaldı. Bir kısmı suya gömülen köpeği fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri aralarında istişare ettikten sonra 13 yıldır itfaiye eri olarak çalışan Mehmet Toy (41) beline bağladığı iple buz tutmuş ırmağa girdi ve buzları kırarak köpeğin yanına gitti. Köpeğin yanına gittiğinde çok üşüdüğünü ve kendisine hiç tepki vermediğini ifade eden Toy "İnsan olsun hayvan olsun bir can kurtarabiliyorsak ne mutlu bize diyorum. Olay yerine gittiğimizde köpek ırmağın tam ortasında suya batmış halde bekliyordu. Enver arkadaşım belime kurtarma ipi bağladı. Bende elime köpek kurtarma aparatı ile Kızılırmak'ın içine girdim. Yalnız girdiğim yerde buzlar inceydi kırarak ilerledim. Dikkatli bir şekilde köpeğin yanına yaklaştım. Yaklaştığımda hayvan çok kötü bir durumdaydı. Şok geçirmişti, arka ayakları tutmuyordu. Soğuktan çok üşümüştü ve bana hiçbir tepki vermedi. Kurtarma aparatı ile beraber hayvanı gömülü olduğu yerden çıkararak beline de kurtarma halatını bağlayarak karaya sağ salim çıkardık" ifadelerini kullandı.



Kıyıda bekleyen ve köpeği kucağına alarak araca bindiren Enver Gürdaş (39) ise "Olay yerine gittiğimizde köpeğin suyun içinde olduğunu, ön ayaklarının dışarıda arkada ayaklarının buzlu suyun içinde olduğunu gördük. Hayvan donmak üzereydi. Biran önce müdahale etmemiz gerekiyordu. Tedbirli bir şekilde hayvanı olduğu yerden çıkardık. Hayvanı çıkardıktan sonra ekip arabasına alarak veterinere bıraktık. İnsan bu zamanda insan olduğunu unuttuğu bir zamandayız. Böyle bir zamanda böyle bir soğukta insanların yüreğini az da olsa ısıtabildiysek ne mutlu bize diyorum" dedi.



İtfaiye erleri tarafından Sivas Belediyesi Sokak Hayvanları Yaşam, Rehabilitasyon Merkezine götürülen köpeğin burada ilk tedavisi yapıldı. Köpeğin durumu hakkında bilgi veren Sivas Belediyesi Veteriner Hekimi Şahin Alıcı "İtfaiye ekiplerimiz tarafından Kızılırmak'ta donmuş bir şekilde bulunan ve kurtarılan köpeğimiz Sivas Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi'ne getirildi. Dün itibari ile tedavisine başlandı. Geldiğinde vücut ısısı düşüktü, biz gerekli uygulamaları yaptık. Şu an hayvanımızın sağlık durumu iyi. Geldiğinde vücut ısısı çok düşüktü soğuktan dolayı vücudu etkilenmişti. Şu an normal vücut fonksiyonları yerinde. Rottweiler cinsi bir köpek, erkek, orta yaş üzerinde bir köpek" diye konuştu.



Tedavileri tamamlanan köpek, ismi açıklanmayan sahibine teslim edildi. Köpeğin, bulunduğu yerden kaçıp nehre düştüğü sanılıyor.



-Köpeğin barınaktaki görüntüsü



-Veterinerin açıklamaları



-Köpeği kurtaran itfaiyeciler



-İtfaiyecilerin konuşmaları



3)ELEKTRİK PARASI ÖDEMEMEK İÇİN KARANLIKTA OTURUYOR



Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyünde kanser hastası olan Emine Akbaş (65), yaşamını, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından ödenen 230 TL'lik tedbir nafakasıyla sürdürüyor. Nafaka parasının 150 TL'sini ev kirası olarak veren Akbaş, elektrik parası ödememek için karanlıkta oturuyor. Merkeze bağlıTevfikiye köyünde yaşayan Emine Akbaş, kolon ve karaciğer kanseriyle mücadele ediyor. Boşanma aşamasında olduğu eşinden aldığı 230 TL'lik tedbir nafakasıyla geçimini kıt kanaat sürdüren Akbaş, nafakanın 150 TL'sini ev kirası olarak veriyor. Geriye kalan 80 TL ile de bir ay boyunca geçinmeye çalışıyor. Akbaş, elektrik faturası gelmemesi için ışıkları yakmayıp, karanlıkta oturuyor. Zor durumdaki Akbaş'a, köydeki komşuları yiyecek yardımında bulunuyor.



Kendisine bir yardım elinin uzatılmasını isteyen Emine Akbaş, "Köyün insanları bana yardım ediyor. Komşularım mevsimine göre sebzeler getiriyor. Fakirim, kimim kimsem yok diye kandillerde, ramazanlarda, bayramlarda yiyecek yardımı geliyor. Boşanma aşamasında olduğum eşimden 230 lira nafaka alıyorum. Bunun 150 lirasını kiraya veriyorum, kalan 80 lirayla geçinmeye çalışıyorum. Ne zor şartlarda yaşadığımı bir Allah, bir kendim biliyorum. Kapımı açan yok, arayan soran yok. Eğilemiyorum, oturamıyorum, kalkamıyorum. Evde elektrik kullanmıyorum. Kullandığım zaman fatura 50 lirayı geçiyor. Ödeyemiyorum. Komşuların yardımıyla geçiniyorum. Ben ölünceye kadar yapılacak küçük bir evde oturmak istiyorum" dedi.



-Emine Akbaş ve günlük hayatından görüntü.



-Emine Akbaş'ın evinin içindeki görüntüsü.



-Emine Akbaş ile röp.



4)FABRİKA BEKÇİSİ SIRTINDAN TÜFEKLE VURULDU



Çorum'da bir tuğla fabrikasında çıkan silahlı kavgada fabrika bekçisi sırtından tüfekle vurulurken, iki kişi de darp sonucu hastanelik oldu.



Olay, Çorum-Ankara Karayolu üzerinde bulunan bir tuğla fabrikasında gece saat 00.45 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, fabrikanın gece bekçiliğini yapan Mehmet D.(50) ile fabrikada işçi olarak çalışan Burhan G.(20) ve Emri G.,(20), arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında tüfekle vurulan Mehmet G, sırt kısmına isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralı bekçi tüfeği karşı tarafın elinden alarak kabzası ile iki kişiyi kafalarından yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı üç kişi sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



-Fabrika ve hastane önü görüntü



-Detaylar



5)EMEKLİ BANYODA ÖLÜ BULUNDU







Antalya'nın Manavgat ilçesinde kendisinden haber alınamayan emekli Erol Uzar (65) evin banyosunda iple boynundan asılı halde ölü bulundu.



Manavgat'ın Side Mahallesi'ndeki Sinem Sitesi'nde yalnız oturan Erol Uzar'dan haber alamayan eski çalışanlarından Ramazan Kunduz, dün öğle saatlerinde evine gitti. Evin yedek anahtarıyla içeri giren Kunduz, Erol Uzar'ı banyoda boynundan iple asılı halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma geldi. Sağlık ekipleri Erol Uzar'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Erol Uzar'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Bir oğlu olan ve eşinden ayrı yaşadığı belirtilen Erol Uzer'in Side'de konfeksiyon mağazası ve market işlettiği, birkaç sene önce emekli olduğu, son dönemde ekonomik sıkıntı yaşadığı öne sürüldü.



'EVİN YEDEK ANAHTARINI VERDİ'



Ramazan Kunduz, Erol Uzar'ın eski patronu olduğunu ve ekonomik sıkıntı yaşadığını öne sürerek, "Devamlı görüşüyorduk, ailevi sorunları olduğunu söylüyordu. Bana, 'oğlum, beni sık sık kontrol et' dedi. Evin yedek anahtarını verdi. 2 gün önce görüşmüştük. Önceki gece aradım telefon cevap vermedi, dün sabah da aradım cevap vermedi. Erol abiyle ortak bir arkadaşımız var, o beni aradı, 'Erol abiyi arıyorum, ulaşamıyorum. İstersen bir git bak' dedi. Eve geldim. Kapıyı tıkladım cevap vermeyince bendeki yedek anahtarla açtım. Odalara baktım. Cep telefonunu şarjda göründe 'herhalde markete gitti' diye düşündüm. Biraz daha bekledim, banyoya girdim. Kapıyı açar açmaz şok oldum. Kapıyı açar açmaz bir de baktım asmış kendini. Eline dokundum buz gibi. Dışarı çıktım, önce oğlunu aradım, 155'i aradım, kardeşini aradım" dedi.



Erol Uzar'ın oturduğu apartmandan görüntüler



Erol Uzar'ın kendini astığı banyonun penceresinden görüntü



Ramazan Kunduz'un açıklaması



Evin önünden görüntü



6)9'UNCU KATTAN ATLAYIP, İNTİHAR ETTİ



Kayseri'de esnaf Mustafa B. (30), inşaat halindeki 9 katlı binanın en üst katından kendisini boşluğa bırakarak yaşamına son verdi.



Olay, bugün saat 07.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı'nda meydana geldi. Kentte esnaflık yapan ve bir süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Mustafa B., arkadaşına ait ciple bir inşaata gitti. İnşaat halindeki 9 katlı binanın en üst katına çıkan Mustafa B., kendisini boşluğa bıraktı. Toprak zemine düşen Mustafa B., olay yerinde hayatını kaybetti.



Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Mustafa B.'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.



İntihar olayı olay yerine genel görüntü



Cesedin cenaze aracına taşınması



Diğer detaylar



6) 5 BİN PARÇALIK ESKİ ESER KOLEKSİYONU OLUŞTURDU



*- ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde çiftçi Mehmet Düngüllü (61), eski eserlere duyduğu ilgi sonrası aralarında 300 yıllık eserlerin de bulunduğu 5 bin parçalık koleksiyon oluşturdu. Evinin girişinde bu eserleri sergileyen Mehmet Düngüllü, "Koleksiyon gibi gelen giden görsün nesilden nesile aktarılsın diye topladım" dedi.



Beykonak Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mehmet Düngüllü, tarihi eserler ve eski eşyalara duyduğu ilgiyi hobiye dönüştürdü. Atalarından kalan eski eserleri evinin bir bölümünde toplamaya başlayan Mehmet Düngüllü, bugüne kadar aralarında 300 yıllık arı kovanının da bulunduğu yaklaşık 5 bin parçalık etnografik eser koleksiyonu oluşturdu.



101'İ TESCİLLENDİ



Eserler arasında 300 yıllık ağaçtan oyulma arı kovanı, 100 yıllık el dokuma halılar, 100 yıllık ağaç sofra, 200 yıllık okka, Osmanlı'da ağırlık ölçümünde kullanılan okka, ilk elle çevrilen gramofon ve çeşitli taş plaklar, gaz yağıyla yanan ocak ve idare fenerleri, kabzası altın kaplı doldurma tüfek, ilk tarım aletleri, 60 yıllık daktilo, 200 yıllık kavrulmuş kahveyi soğutan kahve soğutma sistemi dikkati çekiyor. Eserlerin 101'ine Antalya Müzesi uzmanlarınca yapılan inceleme sonrası 'Tescile Tabi Taşınır Kültür ve Tabiat Varlığı Belgesi' verildi.



'KESİNLİKLE SATILIK DEĞİL'



Mehmet Düngüllü, babasından kalma lokantayı işlettiği 1967- 1989 döneminde eserleri burada sergilediğini anlattı. Daha sonra bu eserleri ailesinin rızasıyla evin giriş katında sergilemeye başladığını anlatan Mehmet Düngüllü, "Tarihe duyduğum ilgi dolayısıyla bu eserleri dedelerimiz, ninelerimiz, eş- dost sayesinde topladım. O zaman lokanta işletiyordum. Turistlerin ilgisini çeksin diye dükkanımızın önüne koyuyorduk. 'Satılık mı' diye soruyorlardı. Kesinlikle satılık değil, biz bunu tarihi yaşatmak için, tarihe duyduğumuz ilgi nedeniyle bir araya getiriyoruz. Koleksiyon gibi gelen giden görsün nesilden nesile aktarılsın topladım" dedi.



'MÜZEDE OLMAYAN MALZEMELER BURADA BULUNUYOR'



Mehmet Düngüllü'nün evini ziyaret eden Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven de "Ev demek yanlış olur, müze. Özel gayretleriyle çok güzel bir mekan oluşturmuş. Tarihi geleceğe taşıma noktasında geçmişte kullanılan eşyaların, malzemelerin gelecek nesillere tanıtılması noktasında güzel bir mekan oluşturmuş. Güzel eserler toplamış. Birçok müzede olmayan malzemeler burada bulunuyor. Bu mekanı oluşturup, gelecek nesillere ulaştırılmasında gayret sarf ettiği için kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Evin kapısından içerideki odaya kadar sergilenen tarihi eşyalar



Detay görüntüler



RÖP 1: Mehmet Düngüllü



RÖP 2: Yusuf Göven (Kumluca Belediye Başkanı)



Haber- Kamera: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA(Antalya), -

