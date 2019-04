Dha Yurt - İzmir'de Damat Dehşeti: 2 Ölü, 1 Ağır Yaralı (2)

DAMAT UŞAK'TA YAKALANDI İzmir 'in Çiğli ilçesinde, pompalı tüfekle kayınpederini ve kayınvalidesini vurarak öldüren ve boşanma aşamasındaki eşini de ağır yaralayan Mehmet C., Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu Uşak 'ta yakalandı.KAYINPEDERİ DAHA ÖNCE DAMADINI SİLAHLA YARALAMIŞÖte yandan, Mehmet C. ile kayınpederi Süleyman Demir 'in aralarında husumet olduğu öğrenildi. Süleyman Demir'in geçen yıl 12 Haziran'da meydana gelen tartışmanın ardından damadı Mehmet C.'yi tabancayla yaraladığı öğrenildi.Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,