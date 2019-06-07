DHA YURT - KIRIKKALE'DE BAYRAM DÖNÜŞÜ YOĞUNLUĞU
1 saat önce
BAYRAM tatili sonrası evlerine dönen vatandaşlar, Kırıkkale'de uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:51 Kaynak: DHA
BAYRAM tatili sonrası evlerine dönen vatandaşlar, Kırıkkale'de uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği yollarda polis ekiplerinin havadan ve karadan denetimleri sürüyor.
Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek için şehir dışına çıkan vatandaşlar, dönüşü tatilin son gününe bırakmayıp yollara çıktı. Tatilcilerin eve dönüş yolculuğu nedeniyle Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşandı. Balışeyh ilçesi ile Kırıkkale Üniversitesi arasında bulunan yolda yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Polis ekiplerinin, il genelinde havadan ve karadan trafik denetimleri sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Trafik yoğunluğu
Polis ekiplerinin çalışması
Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE,
(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)
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