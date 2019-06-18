DHA YURT - Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı
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YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, şehirlerarası yolcu otobüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:20 Kaynak: DHA
YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, şehirlerarası yolcu otobüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saat 21.00 sıralarında Eski Çekerek yolu üzerinde meydana geldi. Yozgat'ın Çekerek ilçesinden İstanbul'a giden Emrah Fahri E. yönetimindeki 34 VA 0314 plakalı yolcu otobüsü, Sorgun girişinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Yan yatan otobüsün sürücüsü Emrah Fahri E. ile 12 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sorgun ve Yozgat'taki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Otobüsten görüntü
Yaralılardan görüntü
Yoldan görüntü
Genel ve detay
Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/ YOZGAT,
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