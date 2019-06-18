Son Dakika Haberleri: DHA YURT - Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

DHA YURT - Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı

17 dakika önce

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, şehirlerarası yolcu otobüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

DHA YURT - Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı, System.String[]

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, şehirlerarası yolcu otobüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 21.00 sıralarında Eski Çekerek yolu üzerinde meydana geldi. Yozgat'ın Çekerek ilçesinden İstanbul'a giden Emrah Fahri E. yönetimindeki 34 VA 0314 plakalı yolcu otobüsü, Sorgun girişinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Yan yatan otobüsün sürücüsü Emrah Fahri E. ile 12 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sorgun ve Yozgat'taki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
Otobüsten görüntü
Yaralılardan görüntü
Yoldan görüntü
Genel ve detay

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/ YOZGAT,


Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:20 Kaynak: DHA
Emrah, Sorgun, Yozgat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polise pala ile saldıran sürücü, sopalarla dövüldü AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: 'Çaldılar' deyince ses CHP'den geliyor, demek ki bir şey var Diyanet İşleri Başkanlığından Mursi kararı! 81 ilde gıyabi cenaze namazı kılınacak Hayatını kaybeden Muhammed Mursi'nin son sözleri ortaya çıktı: Mezara gidecek sırlarım var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 00:37:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA YURT - Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]