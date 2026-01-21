Dicle'de Olaylar Aydınlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Dicle'de Olaylar Aydınlatıldı

21.01.2026 09:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025'te Dicle'de 546 asayiş olayı aydınlatıldı, 411 şüpheli yakalandı, suç oranı düştü.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 2025'te meydana gelen 546 olayın tamamı aydınlatıldı, 411 şüpheli yakalandı,

Dicle Kaymakamlığı, 2025'te ilçe genelinde meydana gelen asayiş olayları hakkında verileri paylaştı. Dicle genelinde 1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında 546 olayın meydana geldiği belirtilen açıklamada, "Dicle İlçe Jandarma Komutanlığı ve Dicle İlçe Emniyet Amirliğinin titiz ve başarılı çalışmaları sonucunda meydana gelen 546 olayın tamamı aydınlatıldı. Jandarma ve polisin yaptığı çalışmalar sonucunda 411 şüpheli yakalandı, 16 şüpheli ise tutuklandı. İlçe Jandarma komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği sorumluluk alanında asker ve polisin yaptığı başarılı çalışmalar sonucunda 132 bin 252 araç ve 68 bin 380 şahıs kontrol edildi. Bin 529 araca 8 milyon 280 bin 931 liralık yasal işlem yapıldı. 65 araç trafikten men edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği sorumluluk alanında asker ve polisin yaptığı başarılı çalışmalar sonucunda 2024 yılında 7 tabanca, 7 yivsiz av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca; 2025 yılında ise 4 tabanca, 2 yivsiz av tüfeği ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi" denildi.

Dicle'de 1 yıla ait mal varlıklarına karşı işlenen 9 önemli suça dair önemli verilerinin de paylaşıldığı açıklamada, "İlçe genelinde 1 Ocak ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında 3 evde hırsızlık olayı, 2 iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, 1 motosiklet hırsızlığı, 3 dolandırıcılık olmak üzere, 9 olay meydana geldi. Söz konusu olayların 6'sı İlçe Emniyet Amirliği sorumluluk alanında, 3'ü ise İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında meydana geldi. Kolluk kuvvetlerinin yaptığı titiz çalışmalar sonucunda söz konusu 9 olayın tamamı aydınlatıldı. Ayrıca yukarıda belirtilen 9 olayın genel toplamında, bir önceki yıla göre ilçede gerçekleşme sayısında yüzde 43,73 oranında azalma oldu" ifadelerine yer verildi.

İlçe genelinde 1 yılda meydana gelen ve kişilere karşı işlenen olaylar hakkında da önemli bilgilerin yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçede 1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında 74 kasten yaralama, 3 cinsel taciz, 2 çocuğun cinsel istismarı, 2 cinsel saldırı, 2 kasten öldürme, 3 kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 1 kişilerin huzur ve sükununu bozma, 30 tehdit ve 3 hakaret olayı olmak üzere toplamda 120 olay meydana geldi. Söz konusu olayların 29'u İlçe Emniyet Amirliği sorumluluk alanında, 91 ise İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında meydana geldi. Meydana gelen söz konusu 120 olayın tamamı jandarma ve polisin titiz çalışmaları sonucu aydınlatıldı. Ayrıca yukarıda belirtilen 120 olayın genel toplamında, bir önceki yıla göre ilçede gerçekleşme sayısında yüzde 14,89 oranında azalma oldu."

Dicle'de 1 yılda yapılan KADES ihbarlarına da değinilerek, "Dicle genelinde 5 KADES ihbarı alındı. Alınan ihbarlar soncu ortalama olarak polisin intikal süresi 5 dakika 8 saniye, jandarmanın ise ortalama intikal süresi 10 dakika 30 saniye olarak kayıtlara geçti" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Asayiş, Dicle, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Dicle'de Olaylar Aydınlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanardağ uçuşu için havalanan helikopter kayboldu Yanardağ uçuşu için havalanan helikopter kayboldu
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan’a 10 ay hapis cezası Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'a 10 ay hapis cezası
Baba-Oğul Altınordu’da Buluştu Baba-Oğul Altınordu'da Buluştu
Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba
Şara-Abdi zirvesinde konuşulanlar sızdı Barrack’ı çıldırtan tavır: Bu yaptığın ahlaksızlık Şara-Abdi zirvesinde konuşulanlar sızdı! Barrack'ı çıldırtan tavır: Bu yaptığın ahlaksızlık

11:24
Arda Güler’in attığı inanılmaz pası gören herkes aynı yorumu yapıyor
Arda Güler'in attığı inanılmaz pası gören herkes aynı yorumu yapıyor
10:50
Real Madrid’in yeni hocası 6-1’lik maç sonrası Arda’yı yanına çağırdı
Real Madrid'in yeni hocası 6-1'lik maç sonrası Arda'yı yanına çağırdı
10:41
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
10:34
Canice katledilen Atlas’ın hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktı
Canice katledilen Atlas'ın hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktı
10:01
İran’dan sert uyarı: Hamaney’e saldırı olursa cihat ilan ederiz
İran'dan sert uyarı: Hamaney'e saldırı olursa cihat ilan ederiz
09:33
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 11:31:21. #7.11#
SON DAKİKA: Dicle'de Olaylar Aydınlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.