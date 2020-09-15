Dicle Nehri kıyısında mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı - Son Dakika

Dicle Nehri kıyısında mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Hantepe Mahallesi'nden geçen Dicle Nehri kıyısında piknik yaparken su seviyesinin yükselmesiyle karşı kıyıda bir grup mahsur kaldı.

Durumun 110 İtfaiye hattına bildirilmesiyle birlikte harekete geçen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri, su botu ile karşı kıyıda bulanan vatandaşları bulundukları yerden alarak güvenli bir şekilde kıyaya çıkardı.

Vatandaşlar, çabaları dolayısıyla ekiplere teşekkür etti.