Dicle Üniversitesi'nde Protestoya Polis Müdahalesi

13.01.2026 15:42
Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi öğrencilerinin Halep için düzenlediği yürüyüşe polis izin vermedi.

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) – Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi öğrencilerinin Halep'teki çatışmaları protesto etmek amacıyla düzenlemek istediği yürüyüşe üniversite yönetimi ve polis izin vermedi. Hukuk Fakültesi önünde toplanan öğrencilerle üniversitenin güvenlik görevlileri ve polis arasında arbede yaşandı.

Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi'nde bir grup öğrenci, Halep'te yaşanan çatışmaları protesto etmek için yürüyüş düzenlemek istedi. Hukuk Fakültesi önünde toplanan öğrencilere üniversite yönetimi ve polis tarafından izin verilmemesi üzerine gerginlik yaşandı. Üniversitenin özel güvenlik görevlileri ve polis ile öğrenciler arasında arbede çıktı.

Yürüyüşün engellenmesinin ardından fakülte binası girişinde toplanan öğrenciler slogan atarak eylemlerini sürdürdü. Polis, eylemin sonlandırılmaması halinde gözaltı işlemi uygulanacağı yönünde uyarıda bulundu.

"Üniversite yönetimi şiddetin parçası oluyor"

Öğrenciler adına açıklama yapan Sidar Kiya, "Üniversite öğrencileri olarak Rojava'daki katliama, kadın ve çocuk kıyımlarına karşı sesimizi duyurmak için toplandık. Bu kadar açık olan bir katliama karşı ses çıkaran öğrencilerin darp edilmesi taraflı bir tutumdur" dedi.

Öğrencilerin maruz kaldığı şiddete üniversite yönetiminin sessiz kaldığını belirten Kiya, şunları söyledi:

"Dicle Üniversitesi öğrencileri olarak maruz kaldığımız şiddete sesini bile çıkarmayan rektör başta olmak üzere üniversite yönetimi bu tavrıyla şiddetin bir parçası oluyor. Kaba kuvvet ve tehditle öğrenciyi yıldırıp bu tavrı sindirmeye çalışan ve öğrenci karşısında duran herkes bilmeli ki kendi kanunlarında ifade toplantı ve gösteri yürüyüş hakkı yasal hak olmasına rağmen polis ölçülülük ilkesini aşarak müdahalede bulunuyor. Üniversitelerin özerk olması ve akademik bir sivil alan olmasına rağmen öğrenciye yapılan bu muamele kanuna aykırıdır. Öğrenciye uygulanan bu tavır devletin kendi kanunlarıyla çelişmektedir. Bu zihniyet ve zihniyeti kınıyoruz. Roşilat'tan Rojava'ya yaşasın Kürt halkının direnişi."

Açıklama sonrası öğrenciler sloganlar atarak sınıflarına geçti.

Kaynak: ANKA

