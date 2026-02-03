Dicle Üniversitesi'nden İki Yeni Proje Desteği - Son Dakika
Dicle Üniversitesi'nden İki Yeni Proje Desteği

03.02.2026 13:17
Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi, iki proje ile GAP destek almaya hak kazandı.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Ziraat Fakültesi akademisyenleri tarafından hazırlanan 2 proje destek almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, DÜ, son 3 yılda elde ettiği dış kaynaklı proje desteklerine 2 projeyi daha ekleyerek bölgesel kalkınmaya yönelik katkısını sürdürüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından, GAP Bölgesi illerinin ekonomik, kültürel ve sosyal gelişimini desteklemek amacıyla yürütülen 2025 Yılı GAP Ekonomik, Kültürel ve Sosyal Kalkınma Projeleri Teklif Çağrı Programı (GAP EKÜS) kapsamında DÜ Ziraat Fakültesi'nin, sunduğu 2 proje destek almaya hak kazandı.

Bu kapsamda, "Hassas Tarım ve Sürdürülebilir Uygulamaların Yaygınlaştırılması" program önceliği çerçevesinde Doç. Dr. Neşe Üzen Yaman tarafından sunulan "Modern Sulama Şebekelerinde Çiftçilerin Teknolojiye Uyumu ve Suyun Hacim Esasına Göre Kullanımı" başlıklı proje, 8 milyon 400 bin 648 lira destek almaya hak kazandı.

Proje ile modern sulama sistemlerinde suyun etkin ve verimli kullanımının artırılması ve çiftçilerin dijital ile teknolojik uygulamalara uyum kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

"Organik Tarım Kümelenmesi" program önceliği kapsamında Prof. Dr. Erol Bayhan tarafından sunulan "Pamuk Zararlarına Karşı Faydalı Böcek Üretimi" projesi ise 3 milyon 600 bin lira destek kazanmıştır. Bu proje ile çevre dostu ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, biyolojik mücadele yöntemleri aracılığıyla tarımsal üretimde verim ve kalite artışının sağlanması amaçlanıyor.

Projelerle, Ziraat Fakültesi, sürdürülebilir tarım, su yönetimi ve çevre dostu üretim alanlarında bölgesel kalkınmaya katkı sunmaya devam ederken, araştırma, uygulama ve toplumsal etki odaklı çalışmalarını da güçlendirmeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA

