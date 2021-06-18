Didem Soydan'dan dikkat çeken itiraf! Kötü alışkanlığından kurtulmak istiyor

Güzel model Didem Soydan, Beauty Eurasia Güzellik Fuarının açılış gününde sahne aldı. Soydan burada kendisine ilişkin açıklamalar yaptı ancak özel hayatından ser verip sır vermedi.

SİGARADAN KURTULMAK İSTİYOR

Güzellik ile ilgili sırlarını açıkladığı sırada sigaradan dert yanan Soydan, "Sigara içtiğim için utanıyorum. Çünkü o kadar etkiliyor ki insanın cildini. Onun dışında uykuma ve beslenmeme çok dikkat ederim. Sigaraya bırakırsam benden iyisi yok" diyerek çarpıcı bir itirafta bulundu.

"ÖZEL HAYATIMLA İLGİLİ KONUŞMUYORUM"

"Sosyal medyada hakkınızda olumsuz yorumlar yapılıyor, bunlardan hiç rahatsız oluyor musunuz? sorusuna da cevap veren Didem Soydan, "6 yıldır fotoğraflarımı yoruma kapalı tutuyorum, o yüzden benim için hiç bir önemi yok" dedi.

Oyuncu Burak Deniz ile aşk yaşayan Soydan, özel hayatı hakkında ise, "Özel hayatımla ilgili konuşmuyorum biliyorsunuz, benden laf alamazsınız" diyerek soruları geçiştirdi.