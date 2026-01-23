Didim\'de Kavga: Bir Genç Hayatını Kaybetti

ALMANYA'dan tatil için geldiği Aydın'ın Didim ilçesinde çıkan kavgada başına sopa ile vurularak darbedilen Poyraz Başnak'ın (21), kaldırıldığı hastanede 14 gün sonra hayatını kaybetmesi ile ilgili iddianame hazırlandı. Suça sürüklenen çocuk P.G. (17) için 15 yıla kadar, S.A.G. (18) için müebbet hapis cezası istendi.

Olay, 23 Temmuz 2025'te Didim ilçesi Akköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sahil şeridindeki sitede bir grup arasında laf atma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Olaydan yaklaşık 2 saat sonra P.G., Poyraz Başnak ile arkadaşı Onur Akyüz'ü yolda yürürken gördü. P.G., arkadaşı S.A.G. ile Başnak ve Akyüz'ü otomobille takip etmeye başladı. Bir süre sonra otomobilden inen P.G. ve S.A.G., Poyraz Başnak ve Akyüz'e saldırdı. Almanya'dan bir süre önce ailesiyle tatil için ilçeye gelen Başnak, S.A.G.'nin savurduğu sopanın başına isabetiyle yaralanıp yere yığıldı. İki arkadaş, Akyüz'ü da darbettikten sonra otomobile binip uzaklaştı. Yoğun bakımda tedavisi süren Poyraz Başnak, 6 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Jandarma, olayın ardından S.A.G.'yi gözaltına aldı. Diğer şüpheli P.G. de kaçtığı İzmir'de yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Başnak da 8 Ağustos'ta Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SANIKLAR HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Soruşturmanın ardından Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede; Poyraz Başnak'ın ölümüne ilişkin sanıklar hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Sanık S.A.G. hakkında müebbet hapis, suça sürüklenen çocuk P.G. hakkında 15 yıla kadar hapis istendi. İddianamede ayrıca olayda yaralanan Akyüz'e yönelik eylemleri nedeniyle P.G. hakkında 4 aya kadar, S.A.G. hakkında 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Her iki sanık hakkında ayrı ayrı hazırlanan iddianameler daha sonra birleştirildi. İddianamede; olay sırasında sanıkların ellerindeki sopayla Poyraz Başnak'ın başına vurarak ölümüne neden oldukları, ayrıca Akyüz'ü de darbettikleri belirtildi. İddianame, Söke Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.