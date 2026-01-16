Didim'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Didim'de Uyuşturucu Operasyonu

16.01.2026 17:27
Didim'de düzenlenen operasyonda kenevir yetiştirme sistemi ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda, evde kurulan kenevir yetiştirme sistemi deşifre edildi.

Edinilen bilgiye göre, Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda Ö.E.Y. ve E.D.İ. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 19 kök Hint kenevir bitkisi, 5,56 gram esrar maddesi, 167,26 gram Hint kenevir bitkisi ile birlikte kenevir yetiştirmek amacıyla kurulu vaziyette bulunan bitki yetiştirme kabini bulundu. Ayrıca 2 adet havalandırma cihazı, 4 adet aydınlatma düzeneği ve 1 adet buhar makinası da ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

