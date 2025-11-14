Didim'in Genç Yelkencileri Başkan Gençay'ı Ziyaret Etti

(AYDIN) - Türkiye Optimist Yarışları'nda Didim'i temsil eden genç yelkenciler, yöneticileri Hülya Keser Zayan, Suat Susincelioğlu ve emekli Deniz Kurmay Albay Ali Saçan ve eşi eşliğinde Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında minik sporcular, yarışlarda kazandıkları deneyimleri ve yaşadıkları heyecanı Başkan Hatice Gençay ile paylaştı. Başkan genç sporcuların gösterdiği azim ve başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Didim'in sporda elde ettiği her başarının kendileri için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Gençay, "Spor, disiplinin ve kararlılığın simgesidir. Sizler Didim'in gururusunuz. Gelecekte de başarılarınızın artarak devam etmesini diliyorum. Rüzgar her zaman arkanızda olsun" dedi.