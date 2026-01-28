Diezani Alison-Madueke'ye Rüşvet Davası

Nijerya'nın eski Petrol Bakanı ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ilk kadın başkanı Diezani Alison-Madueke hakkında İngiltere'de rüşvet davası açıldı.

Yerel basındaki haberlere göre, İngiltere'nin Londra'daki Southwark Crown mahkemesinde görülen davada savcılık, Alison-Madueke'nin 2011-2015 yıllarında, dönemin Nijerya Cumhurbaşkanı Goodluck Jonathan yönetiminde petrol bakanı olarak görev yaptığı sırada çok sayıda rüşvet aldığı suçlamasını yöneltti.

Savcılıktan yapılan açıklamada, Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) ile karlı petrol ve doğal gaz sözleşmeleri yapmak isteyen kişi ve şirketlerin Alison-Madueke'ye "önemli mali ya da başka menfaatler" sağladığı belirtilerek, eski bakanın devlet kurumlarıyla iş yapan kişilerden çıkar kabul etmemesi gerektiği vurgulandı.

Alison-Madueke'nin, Atlantic Energy ve SPOG Petrochemical gruplarıyla bağlantılı kişilerden "mali ya da diğer avantajlar" kabul etmekle suçlandığı ifade edilen açıklamada, bu şirketlerin NNPC veya bağlı kuruluşlarıyla sözleşmeler yaptığı kaydedildi.

Savcılık iddianamesinde de Alison-Madueke'nin 100 bin sterlin nakit para, şoförlü araçlar, Nijerya'ya özel jetle seyahat, Londra'daki bazı mülklerinde yapılan yenileme çalışmaları ile personel giderlerini rüşvet kapsamında aldığı ileri sürüldü.

Eski bakanın oğlunun okul ücretlerinin ödenmesi, lüks mağazalardan alınan ürünler ile ek özel jet uçuşları da rüşvet suçlamaları arasında yer aldı.

2014-2015 yıllarında OPEC başkanlığı görevini yürüten Alison-Madueke, Ekim 2015'te Londra'da gözaltına alınmasının ardından kefaletle serbest bırakılmıştı. Alison-Madueke, hakkındaki tüm suçlamaları reddediyor.

Öte yandan, Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) Sözcüsü Dele Oyewale, Alison-Madueke hakkında ülkede devam eden davalar bulunduğunu doğruladı.

Nijerya'da eski bakana ait milyonlarca dolar değerindeki bazı mülklere 2017 yılında mahkeme kararıyla el konulduğu biliniyor.

Duruşmaya başkanlık eden Yargıç Justine Thornton, davanın 24 Nisan'a kadar tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.