Dijital Dergicilik Okulu öğrencileri 23 Nisan'a özel dergi hazırladı - Son Dakika

Dijital Dergicilik Okulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yıl dönümüne özel olarak online dergi çalışmasına imza attı.

Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ve Türk Telekom'un destekleriyle Dijital Jenerasyon Derneği tarafından düzenlenen Dijital Dergicilik Okulu'nun öğrencileri, dergiyi, 23 Nisan Bayram hediyesi olarak okurların beğenisine sunuyor.

Öğrencilerin hikayeler yazarak, çizimler çizdiği 23 Nisan Dergisi'nde çocuk hikayeciliği yazarlarından Aliye Akan ve Bünyamin K. ile röportaj yer alıyor.

Bu sayıda ayrıca nitelikli çocuk edebiyatı ve yayıncılığı ürünlerini desteklemek için TRT Çocuk, Minika Go ve Bilim Çocuk gibi çocuk dergilerinin yer aldığı bir derlemeye de imza atıldı.

Genel yayın yönetmenliğini Kübra Gül Sol'un, editörlüğünü ise İrem Çiçen'in üstlendiği derginin her aşaması öğrenciler tarafından titizlikle hazırlandı.

23 Nisan'da yayınlanacak olan dergiye Türk Telekom e-dergi platformundan ücretsiz olarak ulaşılabilecek.

İkinci senesinde faaliyetlerine devam eden ve yazın dünyasına ilgi duyan gençlere dergicilik konulu dersler sunan Dijital Dergicilik Okulu'nda her öğrencinin bir dijital dergi çıkarması hedefleniyor.

Proje bünyesinde şu ana kadar 180 dergi yayınlandı.