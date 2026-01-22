Dijital Dönüşüm ve İnsan Hakları Gündemi - Son Dakika
Dijital Dönüşüm ve İnsan Hakları Gündemi

22.01.2026 00:16
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Kurum önemli toplantılara katılacak. Gerçekleşen etkinlikler.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakanlık tarafından "Çalışma Hayatında Dijital Dönüşüm" gündemiyle ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek 14. Çalışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda "Temel İnsan Hakları Kapsamında Barınma Hakkı ve Bu Çerçevede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Çalışmaları" hakkında sunum yapacak.

(TBMM/14.00)

2- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Valiliği, AK Parti ve MHP il başkanlıkları ile Belediyeyi ziyaret edecek, iş dünyası ile toplantı yapacak, Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Düzce/11.30/12.15/12.30/13.00/15.30/18.30)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksini, Para Politikası Kurulu toplantısında aldığı faiz kararını, kasım ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/10.00/14.00/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı tüketici güven endeksini, Temmuz-Eylül 2025 dönemi hane halkı yurt içi turizm istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre'de Gazze Barış Kurulu Şartı'nın imza törenine katılacak ve temaslarda bulunacak.

(Davos)

2- Avrupa Birliği liderleri, transatlantik ilişkiler konulu gayri resmi zirve için Belçika'da toplanacak.

(Brüksel)

3- ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

2- Basketbol Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan'ın Olympiakos ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/20.30)

3- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur dördüncü maçlarında, E Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, Çekya'nın USK Prag ekibini konuk edecek, F Grubu'nda Fenerbahçe Opet ise İtalya'nın Umana Reyer ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/20.00/Venedik/21.30)

4- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Çimsa ÇBK Mersin, Litvanya'nın Kibirkstis-TOKS ekibini konuk edecek.

(Mersin/19.00)

5- Basketbol Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ve Türkiye Basketbol Federasyonu ile Ziraat Bankası arasında organizasyonun isim sponsorluğuna ilişkin imza töreni, Ataşehir Finans Merkezi'ndeki Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde yapılacak.

(İstanbul/11.00)

6- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi gruplarının üçüncü haftasında, B Grubu'nda Galatasaray HDI Sigorta, Polonya'nın Pogdanka takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

7- Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman A Grubu müsabakalarına Zeytinburnu Buz Adası'nda devam edilecek. Organizasyonda, Letonya-Hollanda, Güney Kore-Yeni Zelanda ve Kazakistan-Türkiye maçları oynayacak.

(İstanbul/13.00/16.30/20.00)

***

Kaynak: AA

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Dijital Dönüşüm, İnsan Hakları, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dijital Dönüşüm ve İnsan Hakları Gündemi - Son Dakika

