Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi İmzaya Açıldı

24.12.2025 18:30
Bakan Göktaş, dijital dünyada çocuk güvenliğini artırmak için sözleşmeyi imzaya sundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi"nin vatandaşların imzasına açılmasına ilişkin, "81 ilde dijital dünyada çocuklarımızın güvenliğini sağlamak ve toplumsal farkındalığı artırmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmemizi, Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlarımızın imzasına açtık. 81 ilde dijital dünyada çocuklarımızın güvenliğini sağlamak ve toplumsal farkındalığı artırmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. AK Parti Genel Merkezimizde bulunan standımızı ziyaret edip sözleşmeyi imzalayarak bu anlamlı sürece destek veren kıymetli Bakanlarımız başta olmak üzere herkese yürekten teşekkür ediyorum."

Bakan Göktaş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yer aldığı fotoğrafı da paylaştı.

Kaynak: AA

Güncel, Çocuk

