'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni 309 bin 754 kişi imzaladı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 81 ilde gerçekleştirilen farkındalık çalışmaları sonucunda 309 bin 754 kişinin 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzaladığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, çocukların yaşama, gelişme, korunma ve katılım haklarının güvence altına alınması amacıyla çocuk haklarına dair sözleşmenin toplumun tüm kesimlerince bilinmesi ve çocukları ilgilendiren her konuda çocuk katılımının güçlendirilmesi için farkındalık çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi. Bu anlayışla, sivil bir inisiyatifle hazırlanan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın öncülüğünde kamuoyuna sunulan 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ve tüm dünyaya yaptığı destek çağrısıyla, güçlü bir farkındalık zemini oluşturduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, internet, sosyal medya ile yapay zeka tabanlı sistemlerin çocukların yaşamına doğrudan etki ettiği bir çağda, koruma politikalarının güncellenmesi ve sınır aşan risklere karşı ortak hareket edilmesi vizyonuyla çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda 81 ilde il müdürlükleri aracılığıyla bilgilendirme ve farkındalık artırıcı faaliyetler başlatıldı. Çocuk Hakları İl Çocuk Komiteleri öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında; çocuk haklarına ilişkin toplumsal duyarlılığın güçlendirilmesi, dijital dünyada çocukların korunmasına yönelik bilincin artırılması ve 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin toplumun tüm kesimlerince öğrenilerek benimsenmesi hedefleniyor" denildi.

'81 İLDE ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ'

Sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, eğitim kurumları ve ilgili paydaşlarla iş birliği içinde afiş ve broşür çalışmaları, sosyal medya paylaşımları, panel ve seminerler düzenlendiği belirtilen açıklamada, "Ayrıca meydanlar, ulaşım ve alışveriş merkezleri, festival alanları ile benzeri kamusal alanlarda kurulan stantlar aracılığıyla dijital dünyada çocuk haklarına ilişkin toplumsal duyarlılığın artırılması ve çocukların korunmasına yönelik bilincin güçlendirilmesi hedefleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerince 19 Aralık 2025 tarihinde başlatılan kampanya kapsamında 81 ilde etkinlikler düzenlendi. Yürütülen farkındalık çalışmaları sonucunda 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni 309 bin 754 kişi imzaladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2026-2030 dönemini kapsayan Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Eylem planıyla, çocukların çevrim içi ortamlarda güvenli bir şekilde var olmalarının sağlanması ve dijital mecralarda karşılaşabilecekleri risklere karşı korunmaları hedefleniyor. Bu kapsamda, çocukların yüksek yararını esas alan politika ve uygulamaların hayata geçirilmesi öngörülüyor" ifadelerine yer verildi.