Dijital Esaret Filmi

Bir grup genç, başlarına geleceklerden habersiz bir şekilde dijital dünyaya dalarlar. Her şeyin kendi kontrollerinde olduğunu düşünen gençler bir süre sonra bu dünyanın esiri haline gelir. İşler gittikçe içinden çıkılmaz hale geldiğinde ise kendilerini cezaevinde bulurlar. Burada yolları kesişen sosyal medya fenomenleri, hackerlar, internet bağımlıları ve sanal kumarbazların özgürlüklerine kavuşabilmeleri için son bir şansı vardır. Cezaevinden çıkmak için çabalayan gençleri bu süreçte büyük bir sürpriz bekler. Yönetmen
koltuğunda Birol Güven
ve Emre Kavuk’un üstlendiği film
in başrolünü Rasim Öztekin
üsteleniyor. Filmin senaryosunda Birol Güven’in imzası bulunuyor.Yönetmen:
Birol Güven, Emre KavukSenaryo:
Birol GüvenOyuncular:
Rasim Öztekin, Özgün Çoban
, Yeşim Alıç, Zümra Atalay, Simay Barlas, Kaan Sevi, Ufuk Meriç
, Özlem Mahmutoğlu, Ümit Ünker, Birce İrem İliçan, Eray Ertüren, Elif İşçi
, Merve Sevin, Arda Adil Görgen, Doğa Konakoğlu, Burçin Serdar, Ecem Atalay, Onur Alp
Demir, Ozan Bozbura, Baran Taylan YolalanFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
Dijital EsaretYapımcı Firma:
MinT ProdüksiyonYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
11.10.2019Dijital Esaret Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.