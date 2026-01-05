Dijital Habercilik Eğitimi Devam Ediyor - Son Dakika
Dijital Habercilik Eğitimi Devam Ediyor

Dijital Habercilik Eğitimi Devam Ediyor
05.01.2026 18:22
Eğitim, dijital haberciliğin temellerini öğretmekte ve yeni medya teknolojilerine odaklanmaktadır.

AA Akademi koordinasyonunda gazeteci ve yeni medya çalışanlarına verilen "Dijital Habercilik Eğitimi", "Dijital Haber Kurgusu Dersi"yle devam etti.

AA İstanbul Uluslararası Haber Merkezi'nde verilen eğitimin "Dijital Haber Kurgusu Dersi" oturumuna yeni medya küratörü İsmail Halis katıldı.

Halis, yeni medya ve tasarım dilinde daha özerk videoların olması gerektiğini ve yeni dünyanın ana dilinin video olduğunu belirterek, dijital dünyaya, yapay zekaya ve yeni medyaya kapalı kalmanın 2026'da "yok sayılmak" anlamına geleceğini kaydetti.

Dijitalde sadece "takipçi/okur" olmanın yeterli olmadığını, küresel ölçekte üretim yapmak, etkin olmak ve çok dilli görünürlük sağlamak gerektiğini ifade eden Halis, yapay zeka araçlarının zamanı kısaltma, çalışmalara "kısa yol sunma ve zipleme" gibi çok büyük fırsatlar sunduğunu ancak bundan yararlanmak için gereken disiplinin bireyler, kurumlar ve yapılar tarafından inşa edilmesi gerektiğini anlattı.

Eğitim programı

Dijital Habercilik Eğitimi programı, medya profesyonellerine dijital haberciliğin temel ilkelerini kazandırmayı amaçlıyor.

Katılımcılar, eğitimlerde dijital okuryazarlık, haber değeri, dijital haberlerde stratejik planlama, platformlara özel içerik üretimi, dijital haber kurgusu, veri görselleştirme ve habercilikte yapay zeka kullanımı konularında kapsamlı bilgi edinebiliyor.

Eğitim, ocak ayı boyunca yapılacak farklı oturumlarla devam edecek.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Güncel, Medya

Son Dakika Güncel Dijital Habercilik Eğitimi Devam Ediyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Dijital Habercilik Eğitimi Devam Ediyor - Son Dakika
