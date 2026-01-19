Dijital Medyanın Geleceği Paneli Gerçekleşti - Son Dakika
Dijital Medyanın Geleceği Paneli Gerçekleşti

Dijital Medyanın Geleceği Paneli Gerçekleşti
19.01.2026 17:16
İzmir'de düzenlenen projede genç iletişimciler dijital medya etkileri ve sorumlulukları tartıştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü tarafından, İzmir ve Manisa'daki iletişim fakültesi öğrencilerine yönelik düzenlenen Dijital Medyanın Öncüleri: Genç İletişimciler Projesi'nin kapanış toplantısı yapıldı.

İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dijital medyanın hayatın her alanında kullanıldığını söyledi.

Dijital medyanın etki alanının geniş olduğunu belirten Kasapoğlu, "Pek çok avantajı olmasına rağmen riski de var. Bilgiye hızlıca erişim var. Maalesef bilgiyle birlikte yanlış bilgi de var. Dezanformasyon var. Algı üretiyor. Dijital medyanın geleceği, bu alandaki gelişmelerden önce esas itibarıyla insanla ilgilidir. Ahlakla ve sorumlu olmakla ilgilidir." dedi.

Kasapoğlu, iletişimcilere bu konuda önemli görevler düştüğünü kaydederek, şöyle konuştu:

"Doğruyu korumak demek insanın haysiyetini, toplumsal barışı, kardeşliği korumak demek. Bir beğeni uğruna gerçeği ihmal etmemek demektir. Reyting uğruna güveni zedelememek demektir. Dezanformasyon ekonomiyi ve toplumsal huzuru etkiliyor. Gençleri, çocukları, aileyi ülke güvenliğini tehdit ediyor. Gençler şunu asla unutmayın elbette üretmek önemli ama üretmek kadar o içeriyi tüketmek de ayrı bir sorumluluk. Paylaşmak kadar doğrulamak da ayrı bir sorumluluk."

İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel ise proje kapsamında toplantılar, çalıştaylar, atölye çalışmaları, eğitimler ve ziyaretler düzenlendiğini aktardı.

Projenin bir yıl sürdüğünü anlatan Yüksel, "Genç arkadaşlarımızın yeni medya kabiliyetlerini, analizler ve uygulamalarla pratiklerini geliştirdik. Afet iletişimine öncelik verdik. Önümüzdeki süreçte bizi nelerin beklediğini ve dijital medyada yaşanan gelişmelerin toplumu nasıl etkileyeceğini ele aldık. İletişim fakültelerindeki müfredattan tutun da, medya kuruluşlarındaki eksiklikleri de tespit etmiş olduk. Arkadaşlarımızı medya kuruluşlarıyla aynı ortamda buluşturduk. Önümüzdeki süreçte yapacağımız aktiviteleri planlamış olduk. Proje kapsamında 500 iletişim profesyoneliyle bir araya geldik." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Yüksel'in moderatörlüğünde Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin, Manisa Celal Bayer Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meral Özçınar ve İzmir Kalkınma Ajansı Yenilik ve Girişimcilik Politikaları Uzmanı Cangül Kuş'un katılımıyla "Dijital Medyanın Geleceği" paneli düzenlendi.

Kaynak: AA




