Dijksteel: Hayal Kırıklığı Yaşadık

Kocaelisporlu futbolcu Anfernee Dijksteel, Kasımpaşa maçında galibiyet alamadıkları için hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kocaelispor evinde karşılaştığı Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocaelisporlu futbolcu Anfernee Dijksteel, iyi bir maç olduğunu ifade ederek, "Fakat galibiyet alamadığımız için herkeste bir hayal kırıklığı var. Aslında herkes takımın iyi gittiği konusunda hemfikir. Önümüzdeki maçları nasıl kazanabileceğimiz üzerine düşünmemiz gerekiyor. Tabii ki maç maç ilerliyoruz. Şu an önümüzdeki maça odaklıyız. Hedefimiz o maçı kazanmak" diye konuştu. - KOCAELİ