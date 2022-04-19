Dik kayaları aşamayan yavru ayıyı annesi böyle taşıdı - Son Dakika
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Dik kayaları aşamayan yavru ayıyı annesi böyle taşıdı

19.04.2022 19:58

Dik kayaları aşamayan yavru ayıyı annesi böyle taşıdı Tunceli'de anne ve yavru boz ayı görüntülendi.

Dik kayaları aşamayan yavru ayıyı annesi böyle taşıdı

TUNCELİ - Tunceli'de anne ve yavru boz ayı görüntülendi. Anne ayının yavrusunu zorlu yerlerde ağzıyla taşıması dikkat çekti.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde doğa fotoğrafçıları Emrah Karakoç ve İsmail Yoleri, ilçenin kırsal alanında yiyecek arayan anne ve yavru boz ayıyı görüntüledi. Önde giden anne boz ayının ara ara dönüp yavrusunu yoklaması ve zorlu yerlerde yavrusunu ağzıyla taşıması dikkat çekti.

Dik kayaları aşamayan yavru ayıyı annesi böyle taşıdı
Dik kayaları aşamayan yavru ayıyı annesi böyle taşıdı
Dik kayaları aşamayan yavru ayıyı annesi böyle taşıdı
Dik kayaları aşamayan yavru ayıyı annesi böyle taşıdı

YORUMLAR
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Tunceli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dik kayaları aşamayan yavru ayıyı annesi böyle taşıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dik kayaları aşamayan yavru ayıyı annesi böyle taşıdı - Son Dakika
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