Dik kayaları aşamayan yavru ayıyı annesi böyle taşıdı - Son Dakika

Dik kayaları aşamayan yavru ayıyı annesi böyle taşıdı

TUNCELİ - Tunceli'de anne ve yavru boz ayı görüntülendi. Anne ayının yavrusunu zorlu yerlerde ağzıyla taşıması dikkat çekti.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde doğa fotoğrafçıları Emrah Karakoç ve İsmail Yoleri, ilçenin kırsal alanında yiyecek arayan anne ve yavru boz ayıyı görüntüledi. Önde giden anne boz ayının ara ara dönüp yavrusunu yoklaması ve zorlu yerlerde yavrusunu ağzıyla taşıması dikkat çekti.