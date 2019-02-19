Son Dakika Haberleri: Dika Biofach Uluslararası Organik Tarım Fuarı'na Katıldı

Dika Biofach Uluslararası Organik Tarım Fuarı'na Katıldı

1 saat önce

Dicle Kalkınma Ajansı, Almanya'da düzenlenen 2019 Biofach Uluslararası Organik Tarım Fuarı'na katılım sağladı.

Dika Biofach Uluslararası Organik Tarım Fuarı'na Katıldı, System.String[]
Dicle Kalkınma Ajansı, Almanya'da düzenlenen 2019 Biofach Uluslararası Organik Tarım Fuarı'na katılım sağladı.

Biofach Uluslararası Organik Tarım Fuarı 2019 Almanya'nın Nürnberg kentinde bu yıl 30. kez gerçekleştirildi. Ege İhracatçılar Birliği çatısında 39 Türk firmasının katıldığı fuara dünyanın dört bir tarafından toplam 2 bin 589 firma katıldı. Fuarda organik gıda, organik içecekler ve bunların işlenmesinde kullanılan alet ve teçhizatlar sergilendi. Katılımcı ve ziyaretçiler, dört gün boyunca organik tarım endüstrisindeki son gelişmeleri takip etme fırsatı buldu.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi ile Dicle Kalkınma Ajansı, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve İpekyolu Kalkınma Ajansı arasında imzalanan protokol çerçevesinde, ajansların faaliyet gösterdiği bölgelerde organik tarım yapan paydaşlar ile birlikte fuara katılım sağlandı.

Bölgede üretilen organik tarım ürünlerinin dünyaya tanıtılması ve uluslararası iş birlikleri kurulması açısından önemli olan Bıofach fuarında DİKA standına gelen ziyaretçilere ve diğer fuar katılımcılarına bölge ürünleriyle ilgili bilgiler ajans uzmanları tarafından verilerek potansiyel iş birliği gerçekleştirilebilecek firmalarla iletişim bilgileri paylaşıldı. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:48 Kaynak: İHA

Dicle Kalkınma Ajansı, Almanya, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Borussia Dortmund, Nürnberg Deplasmanından 1 Puanla Döndü Karabük'te 100 Kişilik İş İçin, Bin 610 Kişi Başvurdu

Adanalı Kelle Söğüşçü, Ürünlerine Verdiği İsimler Nedeniyle Siparişlere Yetişemez Hale Geldi 41 Kanalda Aynı Anda Yayınlanan Peak Games Reklamı Çalıntı Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 18:42:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dika Biofach Uluslararası Organik Tarım Fuarı'na Katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]