Dil Bilimleri Onur Ödülü Derya Şahin\'e verildi

3. Hayata Değer Katanlar Zirvesi ve Ödül Töreni İstanbul’da gerçekleştirildi. İş, siyaset, akademi ve sanat dünyasından isimlerin katıldığı törende, dil bilimi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Derya Şahin’e Dil Bilimleri Onur Ödülü verildi. Şahin, dilin düşünce sistemi ve sosyal gelişim üzerindeki etkisine dikkat çekti. İstanbul’da düzenlenen 3. Hayata Değer Katanlar Zirvesi ve Ödül Töreni, iş, siyaset, akademi ve sanat dünyasından çok sayıda ismi bir araya getirdi. Törende, dil bilimi alanında yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren dilbilimci, nöro-dilbilim araştırmacısı ve çok dilli iletişim uzmanı Derya Şahin, Dil Bilimleri Onur Ödülü’ne layık görüldü. İstanbul’daki Romu Restoran’da gerçekleştirilen organizasyonda birçok alanda başarılı isimlere ödülleri takdim edildi. Gecede Derya Şahin’in özellikle çok dilli iletişim, çocuklarda dil gelişimi ve uygulamalı nöro-dilbilim alanındaki çalışmaları ön plana çıktı.

DERYA ŞAHİN’E DİL BİLİMLERİ ONUR ÖDÜLÜ

Ödül alan isimler arasında yer alan Derya Şahin, uzun yıllardır Türkiye’de ve yurt dışında yürüttüğü akademik çalışmalar, eğitim modelleri ve çok dilli iletişim projeleriyle dikkat çekiyor. Şahin’in özellikle çocuklarda dil gelişimi üzerine yaptığı çalışmaların, dil bilimi alanında önemli katkılar sunduğu belirtildi. Törende Şahin’e verilen Dil Bilimleri Onur Ödülü, akademik birikimi ve uluslararası projeleriyle ortaya koyduğu çalışmaların takdiri olarak değerlendirildi.

“DİL, DÜŞÜNME SİSTEMİ ÜZERİNDE DOĞRUDAN ETKİLİ”

Ödül töreninin ardından açıklamalarda bulunan Derya Şahin, dilin yalnızca bir iletişim aracı olmadığını belirterek bireyin düşünme sistemi, sosyal gelişimi ve özgüveni üzerinde doğrudan etkili olduğunu söyledi. Erken yaşta çok dilli eğitimin önemine dikkat çeken Şahin, bu alandaki akademik çalışmalarını uluslararası platformlarda sürdürmeye devam edeceğini ifade etti. Şahin’in projeleriyle uluslararası alanda da ödüller aldığı ve adından söz ettirmeye devam ettiği belirtildi.