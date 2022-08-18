Instagram'da binlerce takipçisi olan Dilan Polat sosyal medyada tanınırlığı ile de bilinen Dilan Polat kimdir? Dilan Polat kaç yaşında, nereli? Dilan Polat hayatı ve biyografisi nedir? Dilan Polat mesleği ne? İşte detaylar haberimizde...

DİLAN POLAT KİMDİR?

Dilan Polat, 21 Temmuz 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. Eğitim hayatına İstanbul'da devam eden Polat, evli ve iki çocuk annesidir.

İş hayatına doğum fotoğrafçılığı ile başlamış ve birçok ünlü ismin fotoğrafçılığını yapmıştır. 2017'de Dilan Polat güzellik merkezlerinin kurucusu olarak bu alanda da sayısız başarıya ulaşıp, ismini duyurmayı başarmıştır. İş hayatındaki başarılarının yanı sıra Instagram'da binlerce takipçisi olan Dilan Polat sosyal medyada tanınırlığı ile de bilinmektedir.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Dilan Polat'ın instagramda 3.4 milyon takipçisi bulunmaktadır.