Dilek Ceylan'ın katil zanlısından "kontrolümü kaybettim" savunması - Son Dakika
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Dilek Ceylan'ın katil zanlısından "kontrolümü kaybettim" savunması

10.05.2022 13:21
Dilek Ceylan'ın katil zanlısından "kontrolümü kaybettim" savunması

Ankara'da, iki çocuk annesi Dilek Ceylan'ı öldüren İdris Nesim, "kontrolünü kaybettiği için" cinayeti işlediğini savundu.

Ankara'da, iki çocuk annesi Dilek Ceylan'ı öldüren İdris Nesim, "kontrolünü kaybettiği için" cinayeti işlediğini savundu.

Bir süre önce eşinden ayrılan 2 çocuk annesi Dilek Ceylan'ı, Keçiören ilçesi Aktepe Mahallesi'ndeki evinde 1 Mayıs'ta silahla vurarak öldüren İdris Nesim savcılıkta ifade verdi.

Dilek Ceylan'ın bir dönem yanında çalıştığını ve bu vesileyle tanıştıklarını belirten Nesim, ilerleyen süreçte aralarında duygusal ilişki başladığını iddia etti.

Bir dönem evlilik planları yaptıklarını ancak aralarında sık sık tartışma çıktığı için ilişkilerini daha ileriye götüremediklerini öne süren katil zanlısı, buna rağmen görüşmeye devam ettiklerini anlattı.

İdris Nesim ifadesinde, olay günü buluştuğu arkadaşı M.A'yla, Dilek Ceylan ile ilişkisi hakkında konuştuğunu, ardından sohbette geçen konuların doğru olup olmadığını sormak için Ceylan ile önce arabada görüştüğünü, aralarında tartışma çıkması üzerine eve gittiklerini söyledi.

Arabadaki tabancayı yanına aldığını anlatan İdris Nesim, bunu Dilek Ceylan'ı korkutmak amacıyla yaptığını öne sürdü.

Zanlı Nesim, evde Dilek Ceylan ile aralarında geçen tartışma sonrası kontrolünü kaybettiğini, bunun ardından tabancayı ateşlediğini savundu.

Olayın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya göre, bir süre önce eşinden ayrılan 2 çocuk annesi 33 yaşındaki Dilek Ceylan, 1 Mayıs'ta Keçiören ilçesi Aktepe Mahallesi'ndeki evinde, yanında çalıştığı ve ısrarla görüşme talebinde bulunan İdris Nesim ile buluştu.

Aralarında tartışma çıkması üzerine İdris Nesim, Dilek Ceylan'ı silahla vurarak öldürdü.

Olay yerinden kaçan Nesim, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen şüpheli, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Dilek Ceylan'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ediyor.

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Evlilik, 1 Mayıs, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dilek Ceylan'ın katil zanlısından 'kontrolümü kaybettim' savunması - Son Dakika


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