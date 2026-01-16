Dilek İmamoğlu: Tarafsız Yargılama Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Dilek İmamoğlu: Tarafsız Yargılama Talebi

16.01.2026 22:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dilek İmamoğlu, tutuksuz yargılama ve canlı yayın çağrısında bulundu.

İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, "Kocaman binalarda bir adalet kırıntısını arar durumdayız. Biz tarafsız ve tutuksuz bir yargılama istiyoruz. Yargılamanın TRT'den ve istenilen her kanaldan canlı yayınlanmasını sağlayacak düzenin kurulmasını ve bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyoruz" dedi.

Tutuklu yakınları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı, 21. Buluşmasını Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı meydanında gerçekleştirdi. Buluşmada İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu açıklama yaptı. İmamoğlu, "Biz tarafsız ve tutuksuz bir yargılama istiyoruz. Masumiyet karinesinin ve lekelenmeme hakkının korunmasını istiyoruz. Yargılamanın TRT'den ve istenilen her kanaldan canlı yayınlanmasını sağlayacak düzenin kurulmasını ve bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Dilek İmamoğlu, İnsan Hakları, İstanbul, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Dilek İmamoğlu: Tarafsız Yargılama Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Yan baktın“ kavgası kanlı bitti 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti "Yan baktın" kavgası kanlı bitti! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu 1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu
Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump’a sundu Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump'a sundu
Antalya’da araç içinde yanmış ceset bulundu Antalya'da araç içinde yanmış ceset bulundu
Trump “Artık zamanı geldi“ diyerek duyurdu Dikkat çeken Türkiye detayı Trump "Artık zamanı geldi" diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı
Arınç “Savcılar çağırırsa giderim“ dedi, Melih Gökçek’ten yanıt gecikmedi Arınç "Savcılar çağırırsa giderim" dedi, Melih Gökçek'ten yanıt gecikmedi

23:15
Suriye’den tarihi karar: Kürt hakları yasayla güvence altına alındı
Suriye'den tarihi karar: Kürt hakları yasayla güvence altına alındı
23:06
Atlas’ı bıçaklayarak öldüren çocuğun sosyal medya paylaşımı kan dondurdu
Atlas'ı bıçaklayarak öldüren çocuğun sosyal medya paylaşımı kan dondurdu
22:09
Mardin’de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu.
Mardin'de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu.
21:53
Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde
Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde
21:49
Suriye ordusu, Deyr Hafir’de operasyon düzenledi, YPG geri çekildi
Suriye ordusu, Deyr Hafir'de operasyon düzenledi, YPG geri çekildi
21:37
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 00:04:25. #7.11#
SON DAKİKA: Dilek İmamoğlu: Tarafsız Yargılama Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.