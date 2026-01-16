Dilek İmamoğlu: Tarafsız Yargılama Talebi

İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, "Kocaman binalarda bir adalet kırıntısını arar durumdayız. Biz tarafsız ve tutuksuz bir yargılama istiyoruz. Yargılamanın TRT'den ve istenilen her kanaldan canlı yayınlanmasını sağlayacak düzenin kurulmasını ve bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyoruz" dedi.

Tutuklu yakınları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı, 21. Buluşmasını Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı meydanında gerçekleştirdi. Buluşmada İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu açıklama yaptı. İmamoğlu, "Biz tarafsız ve tutuksuz bir yargılama istiyoruz. Masumiyet karinesinin ve lekelenmeme hakkının korunmasını istiyoruz. Yargılamanın TRT'den ve istenilen her kanaldan canlı yayınlanmasını sağlayacak düzenin kurulmasını ve bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.