Son Dakika Haberleri: Dili Boğazına Kaçtı, Hastaneye Ambulans Helikopterle Götürüldü

Dili Boğazına Kaçtı, Hastaneye Ambulans Helikopterle Götürüldü

35 dakika önce

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, dili boğazına kaçan Ramazan İnan (63), yaşadığı mahallenin yolunun kardan kapalı olması nedeniyle hastaneye ambulans helikopter ile yetiştirildi.

Dili Boğazına Kaçtı, Hastaneye Ambulans Helikopterle Götürüldü, System.String[]
MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, dili boğazına kaçan Ramazan İnan (63), yaşadığı mahallenin yolunun kardan kapalı olması nedeniyle hastaneye ambulans helikopter ile yetiştirildi. İnan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Esencik Mahallesi'nde yaşayan Ramazan İnan'ın sabah saatlerinde dili boğazına kaçtı. Yakınları hemen 112 Acil'i arayarak, yardım istedi. Kar yağışı nedeniyle yolu kapalı olan mahalleye paletli ambulans gönderilmek istendi. Ancak kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulması nedeniyle paletli ambulans ilerleyemedi. Bunun üzerine ambulans helikopter talebinde bulunuldu. Kısa sürede mahalleye gelen ambulans helikopter, Ramazan İnan'ı alarak, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürdü. Burada tedavi altına alınan İnan'ın, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:58 Kaynak: DHA

Pütürge, Malatya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yeni Malatyasporlu Ömer Şişmanoğlu, Gol Attıktan Sonra Kulaklarını Tıkadı Şehir Magandası, Küçük Çocuğun Başına Silah Dayayıp "Sıkarım Kafana" Diyerek Tehdit Etti

İmamın "Bebek Bir Günlük Değildi" Sözlerinden Şüphelenen Baba, 40 Yıl Sonra Oğlunun Mezarını Açtırdı Nasıl Yapıldığını Sadece İki Kişi Biliyor! Günde Bin Tane Üretilip Türkiye'nin Dört Bir Yanına Satılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 16:33:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dili Boğazına Kaçtı, Hastaneye Ambulans Helikopterle Götürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]