Dili Boğazına Kaçtı, Hastaneye Ambulans Helikopterle Götürüldü
35 dakika önce
MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, dili boğazına kaçan Ramazan İnan (63), yaşadığı mahallenin yolunun kardan kapalı olması nedeniyle hastaneye ambulans helikopter ile yetiştirildi.
MALATYA'nın Pütürge
ilçesinde, dili boğazına kaçan Ramazan İnan (63), yaşadığı mahallenin yolunun kardan kapalı olması nedeniyle hastaneye ambulans helikopter ile yetiştirildi. İnan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Esencik Mahallesi'nde yaşayan Ramazan İnan'ın sabah saatlerinde dili boğazına kaçtı. Yakınları hemen 112 Acil'i arayarak, yardım istedi. Kar
yağışı nedeniyle yolu kapalı olan mahalleye paletli ambulans gönderilmek istendi. Ancak kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulması nedeniyle paletli ambulans ilerleyemedi. Bunun üzerine ambulans helikopter talebinde bulunuldu. Kısa sürede mahalleye gelen ambulans helikopter, Ramazan İnan'ı alarak, İnönü Üniversitesi Turgut Özal
Tıp Merkezi'ne götürdü. Burada tedavi altına alınan İnan'ın, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - Malatya
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:58 Kaynak: DHA
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