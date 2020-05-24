Dilovası Belediyesi mezarlıkları duasız bırakmadı - Son Dakika

Dilovası Belediyesi, 81 İl'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, ilçe genelindeki tüm mezarlıklarda Kur'an-ı Kerim okuttu.



Şehitlikte başlayan organizasyona Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti İlçe Başkanı Osman Akbulut, MHP İlçe Başkanı Ali Osman Ayaz, ve şehir yakınları katılım sağladı.



Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında bir süredir belirli aralıklarla devam eden dışarı çıkma kısıtlamasının, Ramazan Bayramı'nda arefe gününden başlayarak 4 gün boyunca uygulanacağı ilan edilmişti.



Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle de mezarlık ziyaret edemeyecek olan vatandaşların bayrama buruk girmesini istemeyen Dilovası Belediyesi, günler öncesinden hummalı bir çalışma başlattı.. Mezarlıklar için özel ekipler oluşturan Belediye, öncelikle Şehitlik ve diğer mezarlıkların temizlik ve bakımlarını gerçekleştirdiler. Bayramın 1. günü ise sabahın erken saatlerinden itibaren tüm mezarlıklarda Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Gerçekleştirilen organizasyon sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlara canlı olarak yayınlandı.



Konuyla ilgili bir açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, tüm mezarlıkların bakım ve temizliklerinin yapıldığını ifade ederek 'Vatandaşlarımızın gönülleri rahat olsun. 'Yakınlarımızın mezarlarını ziyaret edemedik, bir Fatiha okuyamadık, bakımlarını yapamadık' diye üzülmesinler. Yapılacak her şeyi biz yerine getirdik. Mezarlıklar konusunda titiz bir çalışma gerçekleştirdik. Şehitliklerimiz ve tüm mezarlıklarımızın bakımları özenle yapıldı. ve her birinde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi' dedi.



Sabahın erken saatlerinde mezarlıkları tek tek ziyaret eden Başkan Şayir, çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ederek, bayramlarını kutladı.



Mezarlıklarda gerçekleştirilen organizasyonu evlerinde, sosyal medya üzerinden canlı olarak seyreden Dilovalılar'ın, uygulamadan duydukları memuniyet mesajlara da yansıdı. Vatandaşlar, başta Belediye Başkanı Hamza Şayir olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler. - KOCAELİ