Dilovası'nda 2 yılda 33 proje tamamlandı, 25 projenin yapımı devam ediyor - Son Dakika

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, düzenlediği basın toplantısında geride kalan 2 yıllık zaman içerisinde hayata geçirilen ve bundan sonra yapılması planlanan projeleri anlattı.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Yükselen Şehir Dilovası'nda 2 yıl' başlıklı basın toplantısında, bugüne kadar yapımı tamamlanan 33 proje ile çalışmaları devam eden 25 projeyi gerçekleştirdiği sunumla anlattı. Başkan Şayir, yeni başlayacak 22 projeyi de basın mensupları ile paylaştı.

"Sosyal belediyecilik açısından örnek çalışmalara imza attık"

Göreve gelir gelmez 'Yükselen Şehir Dilovası' sloganı ile büyük bir vizyonu ortaya koyduklarını ve Dilovası halkından aldıkları motivasyon ile verdikleri sözleri birer birer yerine getirmenin haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Hamza Şayir, "Diliskelesi Mahallesi'nde sahil düzenleme ve yapımı, kapalı halı saha tesisleri, ana caddelerde yenileme, alt/üst yapı ve aydınlatma çalışmaları, Diliskelesi Mahallesi Anaokulu, GEBKiM Anaokulu, Mimar Sinan Mahallesi Anaokulu, Mimar Sinan Mahallesi Kız Meslek Lisesi, okullara müntessori ve robotik kodlama sınıfları, mesleki ve teknik eğitim merkezi, Eynerce Kavşağı bağlantı yolu, aile danışmanlık merkezi, kariyer ve istihdam merkezi, halk ekmek satış noktaları, hayvan barınağı ve beslenme noktaları, PTT hizmet birimleri, yeni araç ve ekipman filosu, Diliskelesi tren istasyonu, Diliskelesi tır parkı, İmamı Şafi Camii gibi projelerimizi gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan, 10 bin öğrenciye tablet dağıtımı, her haneye maske, yufka, patates-soğan, gıda kolisi dağıtımı gibi sosyal belediyecilik açısından örnek çalışmalara imza attık" dedi.

Gece gündüz çalışarak büyük bir emekle gerçekleştirilen projelerin yanı sıra, 25 projenin çalışmalarının da son sürat devam ettiğini kaydeden Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Tavşancıl Tarihi Evleri Restorasyonu, Dilovası Millet Bahçesi, kapalı semt pazarı, 12 Mahalle 12 Park Projesi, Köseler Toplu Konut, Tepecik Kent Mesire Alanı, Tavşancıl Yüzme Havuzu, ilçe kütüphaneleri gibi çok önemli projelerin de yakında hizmete alınacağını söyledi.

"Cazibe merkezi bir ilçede yaşamak Dilovalıların hakkı"

'Aşk ile çalıştık, onurla sunuyoruz' başlığı ile gerçekleştirilen sunumda basın mensuplarıyla her projeyi en ince detaylarına kadar paylaşan Şayir, planlanan ve yeni dönemde hizmete alınacak projelerin de müjdesini verdi. Başkan Şayir, "Kent meydanı, Tavşancıl Sahil 2. Etap, hastane bağlantı yolu, Tavşancıl Yeşil Vadi 2. Etap, Kayapınar Mesire Alanı, kadın, gençlik ve el sanatları merkezi, Diliskelesi Oksijen Seyir Terası, Tavşancıl Sahil Sosyal Tesis, modern kurban kesim tesisi, Çerkeşli Sosyal Tesisi, Köseler Mahalle Konağı, Tepecik Mahalle Konağı, Tepecik Spor Alanı, Demirciler Sosyal Tesisi ve Halı Saha, Demirciler Mahallesi Park, Orhangazi Mezarlığı Cami ve idari bina, Tavşancıl Butik Otel, Diliskelesi Kültür ve Sinema Salonu, Tavşancıl Seyir Terası, Köseler Atış Poligonu ve Halı Saha, Köseler Mahallesi Mesire Alanı ve küçük sanayi sitesi projeleri tamamlandı ve en yakın zamanda çalışmalar başlayacak. Dilova'mız her alanda yükselen şehir olacak. Cazibe merkezi bir ilçede yaşamak Dilovalıların hakkı. Biz verdiğimiz sözlerden daha fazlasını yapabilmek için çalışmaya devam ediyoruz. Bu projelerin gerçekleşmesinde her zaman yanımızda olan Dilovası ailesinin her ferdine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ