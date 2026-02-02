Dilovası'nda otomobil tıra çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
Dilovası'nda otomobil tıra çarptı: 1 yaralı

Dilovası\'nda otomobil tıra çarptı: 1 yaralı
02.02.2026 17:25
Kocaeli'nin Dilovası'nda tıra çarpan otomobil sürücüsü yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

GEBKİM Kimya Organize Sanayi Bölgesi Çevreyolu'nda seyreden Y.G. idaresindeki 29 AAY 367 plakalı otomobil, K.S. yönetimindeki 25 AFB 273 plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Y.G, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, Otomobil, Dilovası, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dilovası'nda otomobil tıra çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Dilovası'nda otomobil tıra çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
