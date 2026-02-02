Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
GEBKİM Kimya Organize Sanayi Bölgesi Çevreyolu'nda seyreden Y.G. idaresindeki 29 AAY 367 plakalı otomobil, K.S. yönetimindeki 25 AFB 273 plakalı tıra çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Y.G, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Dilovası'nda otomobil tıra çarptı: 1 yaralı
