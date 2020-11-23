Dilovası'ndaki alt yapı çalışmasında 1000 metrelik kısım tamamlandı - Son Dakika

Dilovası'ndaki alt yapı çalışmasında 1000 metrelik kısım tamamlandı

23.11.2020 16:09
Dilovası'ndaki alt yapı çalışmasında 1000 metrelik kısım tamamlandı, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Dilovası ilçesindeki içme suyu kesintilerini önleyecek alt yapı çalışmasının 1000 metrelik kısmını tamamladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Dilovası ilçesindeki içme suyu kesintilerini önleyecek alt yapı çalışmasının 1000 metrelik kısmını tamamladı.

Şehir genelindeki birçok noktada üst yapı çalışmalarına önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, aynı önemi alt yapı çalışmalarına da veriyor. Bir çok ilçede çalışma gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Dilovası ilçesindeki önemli bir güzergahta içme suyu alt yapı çalışmasında bin metrelik kısmı tamamladı. Diliskelesi Mahallesi'nden Dilovası ilçesine uzanan Liman Caddesi'ndeki içme suyu hattı, demir borular kullanılarak yenileniyor. Liman Caddesi'ne yüksek basınçlara dayanıklı demir borular döşendiği çalışmalarda, bin 400 metre uzunluğundaki içme suyu alt yapısı yenileniyor. Alt yapı hattının bin metrelik kısmını bitiren ekipler, Liman Caddesi ile 1009 Sokak kesişiminde bulunan yeşil alanda imalat çalışmalarını sürdürüyor.

Diliskelesi Mahallesi'nden başlayan içme suyu hattı, ilçe merkezinde bulunan 4 mahallenin içme suyunu karşılıyor. Yapılan çalışma ile arıza oranının en aza inmesi amaçlanıyor. Gerçekleştirilen alt yapı imalat çalışmasında 500 milimetre demir borular kullanılıyor. - KOCAELİ

Dilovası'ndaki alt yapı çalışmasında 1000 metrelik kısım tamamlandı
Dilovası'ndaki alt yapı çalışmasında 1000 metrelik kısım tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası, Liman, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dilovası'ndaki alt yapı çalışmasında 1000 metrelik kısım tamamlandı - Son Dakika


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