DIMDEX 2026'da Türkiye Temasları

19.01.2026 23:48
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Heybet, DIMDEX 2026'da Katar'da önemli temaslarda bulundu.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, 19–22 Ocak 2026 tarihleri arasında Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 9'uncu Doha Uluslararası Denizcilik ve Savunma Sanayi Fuarı'na (DIMDEX 2026) katıldı.

Bakan Yardımcısı Heybet başkanlığındaki Milli Savunma Bakanlığı heyeti, fuar kapsamında çeşitli temaslarda bulundu. Program çerçevesinde, Bakanlığa bağlı ASFAT ile MKE AŞ ve Katar merkezli Barzan Holding arasında Mutabakat Muhtırası imza töreni gerçekleştirildi.

Türkiye'den 45 firmanın yer aldığı DIMDEX 2026 kapsamında Musa Heybet ve beraberindeki heyet; Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Sani, Barzan Holding Genel Müdürü ile çok sayıda ülke temsilcisiyle bir araya geldi.

Kaynak: ANKA

