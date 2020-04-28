Iğdır'da din görevlileri kapı kapı dolaşarak, "Kitapta hayat var" projesiyle vatandaşlara dini içerikli kitaplar dağıtıyor.

Kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evden çıkmayan vatandaşlar için İl Müftülüğünce kitap kampanyası başlatıldı.

"Kitapta hayat var" adı altına başlatılan proje kapsamında, Türkçe ve Kürtçe Kur'an-ı Kerim ilmihali ile dini içerikli kitaplar din görevlilerince vatandaşlara evlerinde teslim ediliyor.

Kitap dağıtımı yapan din görevlileri, Iğdır Valiliğince temin edilen maske ve Türk Bayraklarını da vatandaşlara hediye ediyor.

İl Müftüsü Mustafa Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının "Evde hayat var" projesine destek vermek için "Kitapta hayat var" projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Proje kapsamında kentteki bin aileye kitap dağıtacaklarını belirten Tekin, "Vatandaşlarımız evde kaldığı müddetçe manevi yönden ihtiyaçlarını karşılayacak temel kitaplar hazırladık. Bunların içinde yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim de var. Bir Müslüman'ın bilmesi gereken konuları içeren dini bilgiler kitabımız da var, Türkçe ve Kürtçe ilmihal de var, Caferi ilmihalimiz de var. Bunlar, Iğdır'daki vatandaşlarımızın dini ve mezhepleriyle ilgili ihtiyaçlarını karşılayacak eserlerdir." dedi.

Evinde kitap armağan edilen çocuklardan Meryem Eslem, "İnşallah bu koronavirüs belası biter, sokaklar tekrar çocuklarla dolar. Evde kaldığım bu günlerde bu kitapları okuyarak vaktimi değerlendireceğim." diye konuştu.