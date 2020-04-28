Din İşleri Yüksek Kurulu, İslam'da zinanın ve bütün çeşitleriyle eşcinsel ilişkinin açık ve kesin... - Son Dakika

Din İşleri Yüksek Kurulu , İslam'da zinanın ve bütün çeşitleriyle eşcinsel ilişkinin açık ve kesin bir şekilde haram olduğunu açıkladı. - ANKARA

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