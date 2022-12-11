Dinamit balıkçının elinde patladı, sağ eli bileğinden koptu; 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
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Dinamit balıkçının elinde patladı, sağ eli bileğinden koptu; 1'i ağır 3 yaralı

11.12.2022 18:29
Dinamit balıkçının elinde patladı, sağ eli bileğinden koptu; 1'i ağır 3 yaralı

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı açıklarında bir teknede balık avlamak için kullanılan dinamitin patlaması sonucu 1'i ağır 3 balıkçı yaralandı.

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı açıklarında bir teknede balık avlamak için kullanılan dinamitin patlaması sonucu 1'i ağır 3 balıkçı yaralandı. Dinamiti patlatan, Erdal Koz'un sağ elinin bileğinden koptuğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, öğle saatlerinde İbrice Limanı açıklarında meydana geldi. Erdal Koz (44), Özer Güler (40) ve Kadir Korkmaz (47), tekneyle balık avlamak için İbrice Limanı açıklarına geldi. Erdal Koz, yasak olduğu halde dinamit kullanarak balık avlamak istedi. Bu sırada dinamitin elinde patlaması sonucu Koz ve teknede bulunan Özer Güler ile Kadir Korkmaz yaralandı. Çevredeki balıkçılar tarafından limana çıkartılan yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağ eli bileğinden kopan ve hayati tehlikesi bulunan Erdal Koz ile yüzü ve gözlerinde yaralar bulunan Özer Güler ile Kadir Korkmaz, ilk müdahalelerinin ardından Edirne'de bulunan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.


Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Dinamit balıkçının elinde patladı, sağ eli bileğinden koptu; 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
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