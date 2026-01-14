Dinar'daki Yörük Çadırı Rüzgarda Parçalandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düğün ve eğlenceler için yapılan Yörük Kıl Çadır Salon şiddetli rüzgardan dolayı parçalandı.

Dinar ilcesindeki Cerit Yaylasına kaymakamlığın desteği ile yapılan çadır salon geçtiğimiz hafta yaşanan fırtınada şiddetli rüzgara dayanamayarak parçalandı.

Çadırın Yörüklerin kültürel değerlerini anlatan mevlid ve düğünlerde yemek ve diğer etkinlikler de kullanıldığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR