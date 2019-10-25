Dinar'dan kısa kısa

Dinar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antalya'dan Dinar'a uyuşturucu madde girişi yapılacağı bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, Başmakçı kavşağında belirlenen otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 12,9 gram eroin ele geçirildi.

Polis ekipleri, otomobilde bulunan S.B ile M.Ç'yi göz altına aldı.

Dinar'da başarıyı artırma toplantısı

Dinar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 2023 eğitim vizyonu kapsamında akademik başarıyı arttırmaya yönelik bir toplantı gerçekleştirildi.

Mehmet Çavuş Anadolu Lisesi konferans salonundaki programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş, şube müdürleri Mehmet Ceylan, Arif Coşkun, Ahmet Ceviz ve öğretmenler katıldı.

Programda konuşan Taşbaş, ilçede görev okul müdürlerinin, öğretmenlerin ve tüm milli eğitim personelinin son derece özverili ve başarıya odaklı çalışması gerektiğini söyledi.

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