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Dinar'dan kısa kısa

7 saat önce

Dinar'da "Kültür Şehri Dinar Okuyor" projesi kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi.

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Dinar'da "Kültür Şehri Dinar Okuyor" projesi kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Şehit İzzet Taşbaş İmam Hatip Ortaokulu kütüphanesindeki programa 260 öğrenci katıldı.

Dinar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş, proje hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dinar Halk Kütüphanesinin de destekleriyle gerçekleşen proje öğrencilerimize çok büyük fayda sağlayacaktır. Kitap okuyarak kendini geliştiren öğrencilerin daha başarılı oldukları da bilinmektedir." dedi.

Dinar İlçe Özel İdare Müdürlüğüne atama

Dinar İlçe Özel İdare Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Özer görevine başladı.


İlçedeki Vergi Dairesi Müdürlüğü'nde gelir uzmanı olarak görev yapmakta iken ilçe özel idare müdürlüğüne atanan Özer, Dinar'a yoğun bir çalışma temposu içinde en iyi hizmeti sunacaklarını söyledi.

Dinar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:18 Kaynak: AA
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