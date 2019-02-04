Son Dakika Haberleri: Dinar Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Dinar Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu Yapıldı

1 saat önce

Dinar Ziraat Odası Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Cengiz Güçlü yeniden başkanlığa seçildi.

Dinar Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu Yapıldı, System.String[]
Dinar Ziraat Odası Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Cengiz Güçlü yeniden başkanlığa seçildi.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi toplantı salonunda gerçekleştirilen kongrede, mevcut başkan Cengiz Güçlü ile Burhan Özdemir'in listeleri seçime girdi.

Çiftçilerin ve oda üyelerinin çok yoğun bir katılım gösterdiği kongrede konuşan Güçlü, "Her zaman Dinar'daki çiftçilerimizin ve üyelerimizin yanlarındayız. Bu noktada da oda faaliyetlerimizi ve çalışmalarımızı her geçen gün ileriye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.


Yapılan seçimde üyelerin 69 oyuyla Güçlü, yeniden başkanlığa seçildi. Özdemir ise 23 oy aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:34 Kaynak: AA

Burhan Özdemir, Dinar, Güncel
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