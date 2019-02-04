Dinar Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu Yapıldı
1 saat önce
Dinar Ziraat Odası Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Cengiz Güçlü yeniden başkanlığa seçildi.
Dinar
Ziraat Odası Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Cengiz Güçlü yeniden başkanlığa seçildi.
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi toplantı salonunda gerçekleştirilen kongrede, mevcut başkan Cengiz Güçlü ile Burhan Özdemir
'in listeleri seçime girdi.
Çiftçilerin ve oda üyelerinin çok yoğun bir katılım gösterdiği kongrede konuşan Güçlü, "Her zaman Dinar'daki çiftçilerimizin ve üyelerimizin yanlarındayız. Bu noktada da oda faaliyetlerimizi ve çalışmalarımızı her geçen gün ileriye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.
Yapılan seçimde üyelerin 69 oyuyla Güçlü, yeniden başkanlığa seçildi. Özdemir ise 23 oy aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:34 Kaynak: AA
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