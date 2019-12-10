Son Dakika Haberleri: Dini nikahlı eşini tüfekle kurşun yağmuruna tuttu
Son Dakika 3. Sayfa Dini nikahlı eşini tüfekle kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika

Dini nikahlı eşini tüfekle kurşun yağmuruna tuttu

6 saat önce

Bolu'da, bir süredir ayrı yaşadığı dini nikahlı eşini takip eden Recai Bozkurt, 1 çocuğunun annesi Sevgi Ö.'ye tüfekle 3 el ateş etti.

Dini nikahlı eşini tüfekle kurşun yağmuruna tuttu, System.String[]

Bolu'da, bir süredir ayrı yaşadığı dini nikahlı eşini takip eden Recai Bozkurt, 1 çocuğunun annesi Sevgi Ö.'ye tüfekle 3 el ateş etti. Mermilerin isabet etmediği genç kadın, telefonda konuştuğu eşine, gözyaşları içinde "Sen ne yapmak istiyorsun. Öldürmek istiyorsan öldür" diye seslendi.


Olay, saat 20.30 sıralarında Köroğlu Mahallesi Kundakçıoğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sevgi Ö. isimli genç kadın, bir süre önce şiddet gördüğü nedeniyle dini nikahlı eşinden ayrılarak çocuğuyla birlikte Bolu'daki ailesinin yanına geldi. Eşinin evine dönmesini isteyen Recai Bozkurt, Sevgi Ö.'den olumsuz yanıt alınca Bartın'dan Bolu'ya geldi. Akşam saatlerinde eşini takip eden Bozkurt, otomobille Sevgi Ö.'nün yanına yaklaşarak tüfekle 3 el ateş etti. Aydınlatmanın olmadığı sokakta, şans eseri mermiler genç kadına isabet etmedi. Çevredeki vatandaşların evlerinden çıkması üzerine Recai Bozkurt, aracıyla olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.


Eşini ikna etmeye çalıştı


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk ifadesi alınan genç kadın, ifadesinin ardından kendisini kurşun yağmuruna tutan eşiyle telefonda konuştu. Eşini, olay yerine gelmesi için dakikalarca ikna etmeye çalına Sevgi Ö., "Bak senin ölmen de benim ölmem de çocuğumuzun yararına olmaz. Zararına olur. Gel konuşalım. Ben de sana güvenmiyorum ama yapacak bir şey yok. İdare edeceğiz. Oturacağız, konuşacağız" dedi.


Genç kadın isyan etti


Tüm çabalarına rağmen dini nikahlı eşini yanına gelmesine ikna edemeyen genç kadın, gözyaşları ve çaresizlik içinde, "Sen ne yapmak istiyorsun. Öldürmek istiyorsan öldür. Ne yapmak istiyorsun. Beni bu şekilde kazanamazsın. Gel konuşalım diyorum" ifadelerini kullandı. - BOLU

Bolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Manavgat'ta yalnız yaşayan Romanyalı kadın ölü bulundu
Ahu Yağtu, göğüs dekolteli fotoğrafı ile büyük beğeni topladı 3 haftadır göremediği 11 aylık bebeğine Esra Erol sayesinde kavuştu Boşanma aşamasında olduğu karısını bıçakladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 04:24:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dini nikahlı eşini tüfekle kurşun yağmuruna tuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]