Son Dakika Haberleri: Dini nikahlı eşinin evini soydu

Dini nikahlı eşinin evini soydu

3 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Ekinözü ilçesinde, Kasım D. (30), dini nikahlı ayrı yaşadığı eşi Şengül Baz'ın (43) içerisinde 10 bin lira para olduğunu iddia ettiği çantalarını çaldı.

Dini nikahlı eşinin evini soydu, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ın Ekinözü ilçesinde, Kasım D. (30), dini nikahlı ayrı yaşadığı eşi Şengül Baz'ın (43) içerisinde 10 bin lira para olduğunu iddia ettiği çantalarını çaldı. Kasım D., kısa sürede jandarma tarafından yakalandı.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kandil Mahallesi'nin Çıtak mezrasında meydana geldi. Jandarmayı arayan Şengül Baz, evindeki içerisinde 10 bin TL nakit bulunan 4 kadın çantası ve 1 valizini çalındığını, söyleyerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları incelemede kapının zorlanarak eve girildiğini, hırsızlığı gerçekleştiren kişinin ise Baz'ın dini nikahlı eşi Kasım D. olduğunu belirledi.
ÇANTALAR EVİNDE ÇIKTI
Kasım D.'nin peşine düşen jandarma, şüpheliyi Elbistan ilçesinin Karaelbistan Mahallesi'nde yakaladı. Kasım D., suçunu itiraf ederek içerisinde kredi kartı ve altın yüzüğü de olan çantaların evinde olduğunu belirtip ekiplere teslim ederken, çantalarda para olmadığını söyledi.
Yapılan çalışmada Karaelbistan Mahallesi'nde daha önce meydana gelen bir hırsızlık olayının da şüphelisi olduğu ortaya çıkan Kasım D., gözaltına alındı. Çantalar ise Şengül Baz'a teslim edildi.


- Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 09:32 Kaynak: DHA
Ekinözü, Kahramanmaraş, Güncel
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