Dinlenme tesisinde su tankı patladı: 1 yaralı - Son Dakika

Dinlenme tesisinde su tankı patladı: 1 yaralı
18.11.2020 20:34
İş Sendikası'na ait dinlenme tesisinde kazan dairesindeki su tankının patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.
İş Sendikası'na ait dinlenme tesisinde kazan dairesindeki su tankının patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Yeşilovacık Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede faaliyet gösteren Haber-İş Sendikası'na ait dinlenme tesisinin bodrum katında bulunan kazan dairesindeki su ısıtma tankı, basıncın yükselmesi sonucu patladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan tesis müdürü Y.A. (51) sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaları kontrol altına alabilmemiz için 3 hafta tam kapanmamız gerekiyor Son Dakika! Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim açıklaması: 20 Kasım'dan 4 Ocak'a kadar dersler online yapılacak Son Dakika: Türkiye'de 18 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 116 kişi vefat etti, 4215 yeni vaka tespit edildi 14 yaşındaki çocuk koronavirüse yenik düştü Balıkçıların ağına bu kez tarihi değeri yüksek heykel takıldı Yangında kül olan Vaniköy Camii imamının altınları evinde bulundu Spor spikeri, maç sonuçlarını okurken kırdı geçirdi! O anlar sosyal medyada gündem oldu Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene