Diploma Değil, Düşünme Becerisi Önemli - Son Dakika
Diploma Değil, Düşünme Becerisi Önemli

Diploma Değil, Düşünme Becerisi Önemli
28.01.2026 09:29
Rektör Durman, üniversitenin görevinin düşünme ve öğrenme becerisi kazandırmak olduğunu vurguladı.

ÜNİVERSİTENİN temel işlevinin, öğrenciyi sürekli dönüşen koşullara uyum sağlayabilecek bir düşünme ve öğrenme becerisiyle donatmak olduğunu söyleyen Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, "Üniversite diplomasının giderek değer kaybettiği yönündeki tartışmalar, artan işsizlikle birlikte yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Bu tartışmayı yalnızca 'iş bulma' ekseninde yürütülmesini eksik buluyorum. Diploma bir sonuçtur. Asıl mesele, üniversitenin gençlere nasıl bir düşünce biçimi kazandırdığıdır" dedi.

Prof. Dr. Durman, meselenin diplomanın varlığından çok üniversitenin bireyi değişen dünyaya nasıl hazırladığıyla ilgili olduğunu dile getirdi. Üniversitenin temel işlevinin, öğrenciyi sürekli dönüşen koşullara uyum sağlayabilecek bir düşünme ve öğrenme becerisiyle donatmak olduğunu belirten Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, diplomanın bu sürecin yalnızca bir çıktısı olduğuna dikkat çekti.

Birkaç yıl öncesine kadar 'geleceğin garantili mesleği' olarak görülen pek çok alanın bugün dönüşüm geçirmesi, diplomanın ötesinde yetkinliklerin önemini de artırdığını ifade eden Prof. Dr. Durman, "Asıl belirleyici olan, tek bir meslek bilgisine sahip olmak değil; kendini yenileyebilme ve öğrenmeye devam edebilme kapasitesidir" diye konuştu.

Prof. Dr. Durman, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bir dönem belirli teknik beceriler, tek başına güçlü bir gelecek vaadi olarak görülüyordu. Ancak bugün bilgiye erişim hızlandı, araçlar çeşitlendi ve teknoloji birçok alanda insan emeğinin sınırlarını dönüştürüyor. Bu tablo, tek bir beceriye ya da mesleğe yaslanmanın yeterli olmadığını gösteriyor. Kalıcı olan, bireyin değişen koşullara uyum sağlayabilme ve kendini sürekli yenileyebilme kapasitesidir. Geleceğin iş dünyasında 'tek meslek' anlayışı, yerini birden fazla alanda düşünebilen ve kendini yeniden konumlandırabilen bireylere bırakıyor."

Üniversite eğitiminin yalnızca sınıflarla ve ders programlarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini aktaran Prof. Dr. Durman, eğitimin doğasına ilişkin şöyle konuştu:

"Hayat tek disiplinli değil. Üniversite de öyle olmamalı. Öğrenci, dersin dışına çıkmalı; araştırmayla, üretimle, gerçek problemlerle karşılaşmalı. Mezuniyet, devam eden bir sürecin bir aşamasıdır."

Prof. Dr. Durman, "Bugün gençler için en büyük güvence, sadece diplomaya sahip olmak değil; düşünebilen, üretebilen ve gerektiğinde kendini yeniden inşa edebilen, farklı koşullara göre yön değiştirebilen bireyler olarak yetişmektir. Bu nedenle üniversite tercihi, yalnızca puan ve bölüm üzerinden değil, sunulan eğitim anlayışı üzerinden yapılmalıdır" dedi.

'VELİLER VE GENÇLER AYNI SORUYLA KARŞI KARŞIYA'

Velilerin çocuklarının geleceğine dair kaygılarının anlaşılır olduğunu ifade eden Prof. Dr. Durman, bugünün dünyasında güvence kavramının da değiştiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Artık tek bir diplomayla ömür boyu güvende olmak mümkün değil. Ama öğrenmeye açık, kendini geliştirebilen ve değişime uyum sağlayabilen bireyler her koşulda ayakta kalabilir."

Prof. Dr. Durman, gençlere üniversite tercihi yaparken şu soruyu sormalarını öneriyor; 'Bu üniversite bana ne kazandıracak değil; beni nasıl bir insan yapacak?' Üniversite diplomasının değeri üzerine yürüyen tartışmayı bir krizden çok, yükseköğretimi yeniden düşünme çağrısı olarak değerlendiren Prof. Dr. Mehmet Durman, üniversitelerin açık ve dürüst bir dil kullanması gerektiğini söyleyerek "Nicelikten çok niteliği önceleyen, gençleri geleceğe hazırlayan bir anlayış olması önemlidir. Bir üniversitenin değeri, verdiği diplomadan çok, yetiştirdiği insanla ölçülmelidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.