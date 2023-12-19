Direğe çarpan araç bebek arabasının üstüne devrildi

İngiltere Birmingham'da direğe çarptıktan sonra kontrolden çıkan bir araç çocuğunu bebek arabası ile yürüyüşe çıkaran bir annenin hemen önünde devrildi. Anne hızlı bir manevra yaparak bebeğinin aracın altında kalmasına engel oldu.

Olay ile ilgili yayınlanan video,hızla seyreden bir aracın Warwick Road üzerindeki bir zebra geçidine yaklaştığı sırada yaşanandehşet verici kazayı gösteriyor. Anne, iki yaşındaki kızıyla birlikte Warwick Road üzerinde yürüyüş yapıyordu ve hızla giden bir araç yoldan saparak lamba direğine çarptıktansonra annenin önünde kaldırımda devrildi.

Vatandaşlar,sürücüyü kontrol etmeye koşarken, anne çocuğunun arabasını güvenli bir yere çekmeyi başardı ve ardından çocuğunu sıkıca kucakladı.

Kazadan sonra yardıma koşan bir dükkan çalışanı, BirminghamLive'a şunları söyledi: "Anne şoktaydı ve küçük kızı yaklaşık iki yaşındaydı.

Lazadan sonra aracın kadın sürücüsü ve aracın hemen önünde devrildiği bebek hafif yaralar aldı.

Polis, kadın ve bebeğin hafif yaralandığı kaza ile ilgili kimsenin gözaltına alınmadığını söyledi.